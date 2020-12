I più fortunati che hanno messo le mani sulle copie staffetta del numero doppio 3 e 4 del 2021 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online da lunedì 21 dicembre 2020, hanno pubblicato online le prime anticipazioni del Capitolo 999 di One Piece, il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Gli spoiler del Capitolo 999

Veniamo di seguito agli spoiler, sia con testo che immagini, emersi su Twitter invitandovi a non andare oltre con la lettura se non volete scoprire nulla:

Titolo: “Il liquore dell’attesa che ho preparato per te“;

Nel passato, Yamato si scontra con Ace;

Quando Ace era su Onigashima, Kaido era fuori in una spedizione;

Ace arrivò ad Onigashima per salvare i bambini rapiti dalla terraferma;

Ace dichiara che i genitori non possono scegliere e Yamato risponde dichiarando il desiderio di andare per mare e vivere libera come Kozuki Oden;

Dopo la battaglia, i due si avvicinano parecchio umanamente, bevono assieme e parlano dei giovani pirati, incluso Rufy;

Nel presente, Marco prova a sorvolare il tetto con Zoro;

Marco cita brevemente Ace;

Queen e King si trasformano per provare a fermare Marco;

Tama apprende che Rufy è fratello di Ace;

Yamato dichiara che Rufy ha la ‘D’ nel suo nome;

Big Mom raccomanda Kaido di tenere in vita Nico Robin;

Kaido chiede a Big Mom se la figlia coi tre occhi (Pudding) possa leggere le antiche incisioni;

Il Frutto del Diavolo di Kaido è il ‘Uo Uo no Mi’ (Fish Fish) di tipo Ancestrale;

Big Mom ha dato quel frutto a Kaido nel giorno in cui la ciurma dei Rocks è caduta”;

Il capitolo si compone di 17 pagine tra cui due pagine ampie e una pagina ampia a colori.

One Piece, così come Shonen Jump, sarà in pausa il 28 dicembre 2020 per la pausa natalizia, ma tornerà il 4 gennaio per il Capitolo 1000.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 998 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 954 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

