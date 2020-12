Nightwing - svelato il nuovo stellare team creativo

Pochi minuti fa DC ha svelato il nuovo team creativo di Nightwing che apre una inedita pagina della storia editoriale di Dick Grayson!

Alla guida di Nightwing infatti arriveranno con il #78, previsto a marzo negli Stati Uniti, Tom Taylor e Bruno Redondo ovvero il premiato team creativo del bestseller Injustice!

Dopo gli eventi di DC Future State e soprattutto quelli di Dark Nights: Death Metal, Nightwing tornerà a Blüdhaven in compagnia di colei che ha sempre amato: Barbara Gordon aka Batgirl.

A Blüdhaven è stato eletto un nuovo sindaco il cui nome è un incubo per Dick: Zucco. Nightwing e Batgirl inizieranno quindi ad investigare sul passato di questo misterioso politico che porta lo stesso nome dell’uomo che ha ucciso i genitori di Dick. Sarà proprio Barbara a scoprire dei segreti che potrebbero cambiare Dick per sempre.

Tom Taylor dichiara che:

Questo è il momento perfetto per Nightwing. È il momento perfetto per un eroe positivo, affascinante, che sappia divertire e che si schiari da parte di chi è più debole combattendo corruzione e avidità. Inoltre, anche se l’ho ucciso per ben due volte [su Injustice e DCeased – NdT] Nightwing è uno dei miei personaggi preferiti. Penso che vada messo fra i big dell’Universo DC e io e Bruno dimostreremo esattamente che è così!

Il disegnatore Bruno Redondo ha aggiunto:

Nightwing significa movimento, evoluzioni, positiva assertività più di qualsiasi altro personaggio su cui io abbia mai lavorato… ed è l’eroe di cui tutti abbiamo bisogno. Questo lavoro è l’evoluzione naturale della collaborazione fra me e Tom e non vedo l’ora che leggiate le avventure che abbiamo in serbo per Dick.