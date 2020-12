Netflix ha pubblicato di recente il secondo teaser trailer di The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), la nuova serie di animazione televisiva del franchise. Il video, che trovate qui in alto, è in lingua giapponese con sottotitoli in inglese.

Uno dei motivi di maggiore interesse è il fatto che questo teaser mostra in anteprima la sigla finale dell’anime! Il brano si intitola Time ed è interpretato da Hiroyuki Sawano e ReoNa (con il nome “SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa”); nel video è anche presente la sigla di apertura già ascoltata in precedenza Hikari Are (Let There Be Light) di Akihito Okano, il cantante della band Porno Graffitti.

Il nuovo anime The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment sarà presentato in anteprima su TV Tokyo in Giappone il prossimo 6 gennaio 2020, mentre Netflix trasmetterà l’anime in streaming nel 2021.

L’uscita della serie è stata posticipata rispetto alla prima data di messa in onda, che era prevista in precedenza per lo scorso ottobre, a causa della diffusione della nuova pandemia da coronavirus (COVID-19), ma è stata riprogrammata ad agosto per il 6 gennaio del prossimo anno.

I membri del cast principale torneranno per il nuovo anime. Susumu Nishizawa torna a dirigere l’anime per lo Studio DEEN. Marvy Jack sta collaborando alla produzione dell’animazione. Rintarou Ikeda è tornato per supervisionare gli script della serie. Rie Nishino è il designer dei personaggi dell’animazione. Chikako Yokota sta dirigendo il suono e Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada stanno di nuovo componendo la colonna sonora.

Acquistate la figure di Meliodas QUI!