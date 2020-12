Il catalogo anime di Amazon Prime Video continua a espandersi con Sengoku Basara – Samurai Kings Stagioni 1 e 2, ora disponibili in esclusiva per la visione da parte degli abbonati del servizio come comunicato da Yamato Video che ne ha curato l’edizione italiana.

I sottoscrittori del servizio Prime possono guardare la prima stagione (12 episodi più un OVA) cliccando qui, la seconda stagione (12 episodi più un OVA) cliccando qui.

Entrambe le serie sono state doppiate in Italiano in occasione della messa in onda su Man-Ga in prima visione TV:

Nel Giappone dell’epoca Sengoku, i vari stati che compongono l’arcipelago si danno battaglia per la supremazia sul territorio. Il più crudele e temuto è senza dubbio quello comandato da Oda Nobunaga, noto ai suoi avversari come il sesto Re Demoniaco.

Le speranze di molti sono poste nelle spade di Masamune Date, chiamato il Drago da un occhio solo. Nonostante la sua incredibile abilità, anche Date però dovrà allearsi con altri Stati per poter affrontare il potente Nobunaga. La serie è tratta dall’omonima serie di videogiochi targata Capcom, come già avvenuto per Devil May Cry

Il cast italiano include:

Date Masamune: Andrea Beltramo

Sanada Yukimura: Davide Albano

Katakura Kojuro: Walter Rivetti

Keiji Maeda: Renato Novara

Sarutobi Sasuke: Gianandrea Muià

Takeda Shingen: Gianni Gaude

Uesugi Kenshin: Paolo Carenzo

Kasuga: Chiara Preziosi

Tokugawa Ieyasu: Andrea Rotolo

Oda Nobunaga: Roberto Accornero

Akechi Mitsuhide: Luca Gignone

Nohime: Alice Bertocchi

Mori Ranmaru: Erika Laiolo

Oichi: Roberta Maraini

Azai Nagamasa: Maurizio Di Girolamo

Matsunaga Hisahide: Alberto Olivero

Chosokabe Motochika: Osmar Santucho

Mori Motonari: Vito “Shade” Ventura

Narratore: Oliviero Cappellini

A proposito di Sengoku Basara – Samurai Kings Stagione 1

Diretta da Itsuru Kawasaki presso Production I.G, Sengoku Basara – Samurai Kings Stagione 1 è andata in onda in Giappone tra Aprile e Giugno 2009.

Yamato Video e Koch Media l’hanno pubblicata in DVD e Blu-ray Disc.

A proposito di Sengoku Basara – Samurai Kings Stagione 2

Sengoku Basara – Samurai Kings Stagione 2 è stata diretta da Kazuya Nomura, sempre presso Production I.G; la messa in onda in Giappone è avvenuta tra il Luglio e il Settembre del 2010.

Un nuovo condottiero compare sui campi di battaglia, con la ferma ambizione di unificare l’intero Giappone sotto il suo pugno: si tratta del mastodontico Toyotomi Hideyoshi, accompagnato dal suo fido braccio destro Takenaka Hanbei.

