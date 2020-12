Da anni ormai RAI riserva le prime serate della sua programmazione durante il periodo delle festività natalizie ai film Disney, e quest’anno non fa di certo eccezione.

Qui di seguito trovate elencati tutti i film di animazione Disney attualmente programmati per essere trasmessi sulle reti televisive RAI durante il periodo natalizio. Tuttavia, prima di procedere mi preme sottolineare che questa programmazione potrebbe subire delle variazioni, ma non è detto che siano in negativo: poiché stiamo parlando della fine del mese di dicembre con un certo anticipo, è anche probabile che RAI decida perfino di aggiungere altri film Disney alla sua programmazione!

Per fornirvi unicamente notizie ufficiali certe, userò come fonte esclusivamente il sito web ufficiale di RaiPlay, sul quale la programmazione dei canali RAI viene aggiornata costantemente. Al momento attuale, le notizie ufficiali arrivano fino al 24 dicembre 2020, per cui sarà mia premura aggiornare giornalmente questa notizia man mano che lo farà la programmazione RAI.

Detto questo, scopriamo insieme quali film Disney potremo goderci sulle reti RAI durante queste feste di Natale!

RAI 2

23 dicembre, ore 21:20: Alla Ricerca di Nemo

Alla Ricerca di Nemo 24 dicembre, ore 21:20: Alla Ricerca di Dory

