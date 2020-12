I ritardi non sono insoliti nel mondo della produzione degli anime, ma la serie di film Rebuild of Evangelion ne è un esempio estremo. Il primo film è uscito nei cinema giapponesi nel 2007, il secondo nel 2009, il terzo nel 2012 e il quarto… beh, lo stiamo ancora aspettando, ed è una prova di pazienza ancora più difficile per i fan, poiché prossimo film, Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, dovrebbe porre fine al leggendario franchise di anime una volta per tutte.

Di solito, un divario di otto anni tra i film di una serie semplicemente non è possibile, ma Evangelion può non sottostare a questa sorta di regola non scritta, tuttavia, per due motivi: innanzitutto, il franchise è così popolare che il film finale sarà quasi certamente un enorme successo al botteghino, e poi perché Evangelion è ed è sempre stata un’opera che rappresenta la piena espressione artistica personale del punto di vista emotivo del creatore e regista Hideaki Anno, per cui Thrice Upon a Time non è finito finché Anno non dice che è finito.

E ora, Anno dice che è finito!

Il secondo account Twitter ufficiale di Studio Khara ha inviato un annuncio che i fan stavano aspettando di leggere da quasi un decennio che dice:

“#Rebuild of Evangelion

17 dicembre 2020, ore 8:10

Tutto il lavoro di registrazione e modifica in studio è stato completato! Il regista Anno ha informato direttamente tutte le sezioni della compagnia che il lavoro sul film è stato completato e ci siamo sentiti immersi nella gioia di essere arrivati ​​alla fine del progetto“.

I fan, prevedibilmente, hanno ampiamente risposto alle notizie con GIF della famosa scena di “Congratulazioni” della serie TV Evangelion:

La produzione di Thrice Upon a Time non è stata una passeggiata per Anno, ma a quanto pare ora è soddisfatto della conclusione della serie, o almeno abbastanza soddisfatto da essere pronto per il momento in cui Thrice Upon a Time sarà presentato in anteprima nelle sale giapponesi, il 23 gennaio 2021.

