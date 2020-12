Nella tarda serata di ieri DC ha annunciato il lancio di Sensational Wonder Woman. Si tratta di una nuova serie antologica digital first settimanale che sostituisce l’attuale Wonder Woman – Agent of Peace.

Questa nuova serie è descritta come ovviamente fuori continuity e votata all’azione con per realizzare storie dinamiche e godibili in maniera autonoma con un occhio ai nuovi ma anche ai vecchi lettori grazie alla combinazione di nuovi e veterani autori che si alterneranno sulla serie.

Sensational Wonder Woman, i dettagli

La nuova Sensational Wonder Woman debutterà il prossimo 6 gennaio, una settimana dopo la conclusione della precedente serie, e nel titolo così come nelle intenzioni è stata varata per celebrare gli 80 anni del personaggio.

La serie verrà anche proposta in forma cartacea ma a partire dal marzo in concomitanza con la fine dell’evento DC Future State.

Il primo arco narrativo di Sensational Wonder Woman sarà firmato da Stephanie Phillips (Harley Quinn), dalla disegnatrice Meghan Hetrick e dalla colorista Marissa Louise.

Per fermare il Dottor Pyscho, Diana viene colpita in pieno da un colpo psichico che la manda in coma dove vive una realtà alternativa. In suo soccorso arriverà Hawkgirl per farle ricordare chi sia veramente prima che sia troppo tardi.

Eccovi alcune tavole:

Sensational Wonder Woman, è anche italiana

Nei prossimi numeri di Sensational Wonder Woman ci sarà anche spazio per talenti italiani. Nello specifico sono già state confermate l’ottima Eleonora Carlini e Mirka Andolfo che scriverà e disegnerà una storia.

Fra gli autori e autrici anche Colleen Doran, Alyssa Wong e Corinna Bechko.

DC dopo DC Future State

Fra le prime serie annunciate dopo l’evento DC Future State, figurano:

