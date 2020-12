Secondo quanto riportato, durante il Disney Investor Day, la compagnia avrebbe depositato un marchio per Nomad, assieme alle molte altre proprietà già annunciate.

Un nuovo progetto?

Durante il Disney Investor Day, Marvel ha svelato una grande quantità di informazioni inerenti al futuro del Marvel Cinematic Universe, inclusi i suoi show progettati per l’uscita su Disney+ e i nuovi film in uscita come Fantastici Quattro di Jon Watts.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Murphy’s Multiverse, è stato depositato anche un marchio che si lega alla tradizione di un personaggio già esistente, con l’intento di svilupparci un progetto cinematografico o televisivo: Nomad. Il formato del progetto non è quindi chiaro per il momento, non è stato specificato se in futuro potremo apprezzare un film riguardo l’alter ego di Steve Rogers o una serie dedicata, forse in uscita anch’essa su Disney+.

Nomad

Il personaggio di Nomad è stato introdotto per la prima volta in Captain America #180, dopo che Steve Rogers abbandonò il ruolo di difensore della patria, a seguito di una scoperta sconcertante riguardante il governo statunitense.

Tra le altre persone che hanno vestito i panni di Nomad possiamo annoverare Ian Zola, figlio adottivo di Rogers dopo che i due sono rimasti bloccati nella Dimensione Z, e Rikki Barnes, che è la nipote nella realtà alternativa di Bucky Barnes. A completare la lista dei Nomad troviamo Jack Monroe, che è stato membro dei Thunderbolts.

Marvel Studios affronterà diversi aspetti della lore di Captain America nella prossima serie Disney+ The Falcon and The Winter Solider, che segue le vicende di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo i fatti avvenuti in Endgame. Con Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly e Daniel Brühl, The Falcon and the Winter Soldier sarà presentato in anteprima su Disney + il 19 marzo 2021.

