Beta Ray Bill, storico personaggio Marvel e prezioso alleato nonché amico di Thor, farà presto ritorno nell’Universo Marvel odierno con una nuova serie spinoff. Il nuovo Beta Ray Bill sarà interamente disegnato e scritto da Daniel Warren Johnson, il quale si occuperà per la Marvel di realizzare interamente la nuova serie limitata.

La nuova mini-serie avrà inizio a marzo 2021, che ad oggi si conferma un mese particolarmente ricco di novità per i fan del Marvel Universe. La nuova storia di Beta Ray Bill si collegherà strettamente al crossover Venom centrico, King In Black, i cui ingranaggi della trama sono stati già messi in moto in casa Marvel lo scorso 6 dicembre.

Beta Ray Bill #1

A causa dell’assenza di Thor da Asgard, toccherà a Bill ricevere momentaneamente il testimone da Re, e assumere il ruolo di sovrano della magica terra di Asgard. Nelle vesti di questo nuovo ruolo, Beta Ray Bill brandirà una nuova arma. Nella copertina possiamo ammirare il nuovo design del personaggio mentre combatte il mostruoso Fin Fang Foom.

Di seguito la sinossi per il #1 di Beta Ray Bill:

“Beta Ray Bill è stanco di suonare il secondo violino di Thor, e con il famoso martello di Beta Ray, il poderoso Stormbreaker, recentemente distrutto per mano del nuovo Padre (Thor) di Asgard, le tensioni sono più alte che mai. Il potente Korbinite dovrà partire alla ricerca di una nuova arma… e di un nuovo destino. Supponendo che possa sconfiggere prima un Fin Fang Foom che porta il marchio di Knull! Unitevi a al colorista Mike Spicer e a Daniel Warren Johnson che porteranno Beta Ray Bill in un viaggio oltre l’ombra di un dio!”

In occasione dell’annuncio Johnson ha affermato che Beta Ray Bill è il suo personaggio Marvel preferito:

“Beta Ray Bill è letteralmente il mio personaggio Marvel preferito, quindi è un sogno che si avvera, e in questo fumetto ci sono immagini che volevo illustrare da anni. È ancora più emozionante che riesca a scrivere questa serie nel contesto dell’attuale universo di Thor. C’è molto da fare con Beta Ray e non vedo l’ora di condividere la mia storia con tutti voi.”

Donny Cates e Daniel Warren Johnson hanno una lunga amicizia che risale a una storia di proprietà del creatore intitolata Ghost Fleet. Cates afferma che la versione di Johnson di Beta Ray Bill, è stata pianificata insieme a lui stesso molto tempo fa:

“Ho sempre saputo cosa stesse facendo Dan. Conosco Dan da quasi dieci anni. Entrambi abbiamo iniziato a lavorare insieme molto tempo fa su un fumetto folle chiamato Ghost Fleet, e ho sempre saputo che mi stavo assolutamente ‘sposando’ con un partner artistico di un fumetto. Dan è brillante, puro e semplice. È solo costruito in modo diverso. Non è la stessa specie del resto di noi semplici mortali. E se tornassi indietro nel tempo e dicessi a me stesso che Dan ed io stavamo entrambi giocando nel mondo di Thor in questo modo, l’unica cosa che mi avrebbe sorpreso è che hanno fatto entrare anche me.”

E Donny Cates ha concluso…

“Questo fumetto di Beta Ray Bill che Dan ha costruito è speciale, bellissimo e sincero e metal. È, infatti, quello che ho sempre saputo che Dan avrebbe fatto. Non potrei che esserne più orgoglioso, e più emozionato. Non siete ancora pronti per questo fumetto.”

Beta Ray Bill #1 uscirà a marzo 2021! Il primo numero sarà disponibile con due cover variant: una versione di Ryan Stegman e un’altra realizzata da Walter Simonson, il creatore di Beta Ray Bill.

Acquista l’action figure di Beta Ray Bill – Marvel Infinite Series