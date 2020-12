Disney+ annuncia lo speciale Dietro le Quinte Stagione 2, in concomitanza con la fine di The Mandalorian 2.

Ecco come la piattaforma streaming presenta lo speciale:

Dal trionfale ritorno del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett al debutto live-action del personaggio preferito dai fan, Ahsoka Tano, la seconda stagione di The Mandalorian è un viaggio divertente, sorprendente, emozionante che ha mantenuto alto l’entusiasmo dei fan, curiosi di vedere ogni settimana lo sviluppo di un nuovo capitolo. In questo nuovo appuntamento con Disney Gallery: The Mandalorian, i registi e il cast offrono un accesso senza precedenti alle decisioni e alle innovazioni narrative che hanno fatto parte della seconda stagione della serie premiata con l’Emmy Award. Con video dal set che danno la possibilità agli spettatori di immergersi nel processo di realizzazione della serie e con dettagli e informazioni esclusive da parte del cast e della troupe, questo speciale documentario esplora la produzione di tutti gli 8 episodi della seconda stagione di The Mandalorian – dalla prima concept art fino alla tecnologia innovativa introdotta nella serie.