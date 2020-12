Stanno iniziando ad emergere online le prime anticipazioni sui titoli Marvel in arrivo per marzo 2021. In attesa di poter visionare la lista completa, la Marvel ha annunciato l’arrivo di una nuovissima serie team-up che vedrà come protagonisti Thor e il suo “malvagio” fratellastro Loki, rispettivamente il Dio del Tuono e il Dio dell’inganno.

Thor and Loki: Double Trouble

Il nuovo fumetto sarà una mini-serie che si comporrà di quattro uscite, il titolo della serie sarà “Thor and Loki: Double Trouble”. Nella storia Thor dovrà unirsi a Loki in una missione malvagia per rubare un oggetto magico dalla volta di Odino, il tutto naturalmente su richiesta di Loki.

La mini-serie sarà scritta da Mariko Tamaki e disegnata da Gurihiru kicking. I due autori hanno già collaborato in passato portandoci la mini-serie Spider-Man and Venom: Double Trouble, storia in cui i due personaggi si sono scambiati di corpo in pieno stile del film “Quel pazzo venerdì”.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il team creativo all-star di Spider-Man e Venom: Double Trouble ritornerà questo marzo per un nuovo episodio con protagonisti i famosi fratelli e figli di Odino della Marvel, Thor e Loki, in un caos che solo gli dei possono gestire in Thor and Loki : Double Trouble. L’azione prende il via quando Loki sfida Thor a rubare una potente reliquia dalla volta di Odino. La storia epica che seguirà sarà ricca di avventure asgardiane e azione mozzafiato, il tutto illustrato nell’iconico stile vibrante di Gurihiru. Loki si è sempre divertito a mettere nei guai il Dio del Tuono. Ma alla fine si sarà spinto troppo oltre?”

Inoltre, la storia di questo nuovo fumetto sembra essere ambientata al di fuori dell’attuale canone Marvel. In seguito agli eventi più recenti, nella run gestita da Donny Cates, Thor è diventato Re di Asgard al posto di Odino, e il Mjolnir sta dando diversi problemi al Dio del Tuono.

Acquista il Funko Pop di Loki da Thor Ragnarok!