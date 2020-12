La Marvel ha recentemente confermato la data d’uscita di Ms. Marvel, annunciandone anche il cast completo. La serie che vedrà il debutto di Kamala Khan su Disney+ arriverà dunque, come si pensava, alla fine del 2021.

Oltre a Iman Vellani nei panni della protagonista, come annuncia il sito ufficiale Marvel nel resto del cast troviamo Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer, and Nimra Bucha.

Ms. Marvel, la serie

La produzione di Ms. Marvel è recentemente iniziata senza problemi ad Atlanta, in Georgia. La Vellani farà dunque il suo esordio ad Hollywood interpretando Kamala Khan, un’adolescente pakistano-americana che vive nel New Jersey.

Fan sfegatata di Captain Marvel, quando i suoi geni verranno attivati l’adolescente scoprirà i suoi poteri sovrumani mutaforma.

Come sappiamo, Ms. Marvel è una delle tante serie Marvel previste per Disney+. Tra le altre figurano The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight e il progetto animato What If…?. Tutte saranno importanti per il prossimo futuro del MCU.

Secondo un precedente report di The Illuminerdi, tra i protagonisti della serie ci saranno anche Kamran e Red Dagger.

Kamran è descritto a tutti gli effetti come un Inumano “moralmente corrotto”, con la storia del gruppo quindi che verrà dunque azzerata dopo la loro apparizione in Agents of SHIELD, serie ABC al momento fuori dall’universo televisivo Marvel che si andrà a creare con Disney+.

Nella serie dovrebbe essere presente anche Kareem, meglio noto come Red Dagger; il giovane è un eroe pakistano senza potere ma dalle grandi abilità di tiratore, e interesse amoroso di Kamala. Secondo quanto riportato, questo aspetto romantico tra i due verrà parecchio enfatizzato.

Secondo i piani, Ms. Marvel dovrebbe apparire anche nel MCU, magari proprio nel sequel di Captain Marvel.

