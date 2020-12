Poche ore fa, DC ha annunciato Superman: Red & Blue. Si tratta di una nuova serie antologica in 6 numeri da 40 pagine in partenza il prossimo marzo, dopo l’evento DC Future State, ispirata alla mitica Batman: Black & White che però, come suggerisce il titolo, utilizza la particolare bicromia del blu e del rosso o per essere più precisi del ciano e del magenta.

Questa peculiare scelta, si legge nella nota stampa diffusa dalla DC, è dettata dal fatto che ovunque nel mondo “una macchia rossa e blu” è associata all’Uomo d’Acciaio!

Superman: Red & Blue, i dettagli

Superman: Red & Blue sarà tenuta a battesimo da John Ridley con matite di Clayton Henry. I due realizzeranno una storia che mette Clark Kent a confronto con un villain che continua a perseguitarlo dimostrando quanto Superman significhi per un intero paese.

Sempre nel primo numero:

Brandon Easton (DC Future State: Mister Miracle) e il disegnatore Steve Lieber (Superman’s Pal Jimmy Olsen) si recheranno per le strade di Metropolis per dimostrare quanto sia importante un eroe per qualcuno che soffre.

(DC Future State: Mister Miracle) e il disegnatore (Superman’s Pal Jimmy Olsen) si recheranno per le strade di Metropolis per dimostrare quanto sia importante un eroe per qualcuno che soffre. Wes Craig (Deadly Class) scriverà e disegnerà una storia ambientata nei primi giorni di attività di Superman mostrando chi ha inizialmente ispirato Clark.

(Deadly Class) scriverà e disegnerà una storia ambientata nei primi giorni di attività di Superman mostrando chi ha inizialmente ispirato Clark. Marguerite Bennett (DC Future State: Kara Zor-El, Superwoman) e la leggendaria disegnatrice Jill Thompson (The Sandman) ci riporteranno ai giorni dell’adolescenza di Clark Kent.

(DC Future State: Kara Zor-El, Superwoman) e la leggendaria disegnatrice (The Sandman) ci riporteranno ai giorni dell’adolescenza di Clark Kent. infine Dan Watters e Dani (Coffinn Bound) narreranno una insolita storia in cui Superman dovrà affrontare il furto di tutti i colori!

Eccovi due delle copertine previste per l’albo firmate rispettivamente da Lee Bermejo e Gary Frank:

DC dopo DC Future State

Fra le prime serie annunciate dopo l’evento DC Future State, figurano:

Recupera All-star Superman di Grant Morrison e Frank Quitely