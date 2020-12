Le uscite manga Goen del 21 Dicembre 2020 comprendono la nuova edizione in volume unico del classico Corazzata Spaziale Yamato del maestro Leiji Matsumoto, il papà di Galaxy Express 999 e Capitan Harlock, la conclusione di Otomen e nuovi volumi di serie in corso come Cronache dal Mondo degli Spiriti.

Di seguito tutte le uscite manga Goen del 21 Dicembre 2020, direttamente dal sito web ufficiale di Pegasus Distribuzioni.

Le uscite manga Goen del 21 Dicembre 2020

MEMAI COLLECTION #44

REVERSIBLE MAN 4

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867127771

HANAMI COLLECTION #41

OTOMEN 18 di 18

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,50 €

Isbn: 9788867129638

NYUSUPPLEMENT #26

CRONACHE DAL MONDO DEGLI SPIRITI 7

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,50 €

Isbn: 9788867129607

CULT SUPPLEMENT # 5

PUNTA AL TOP GUNBUSTER! 4

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867129546

YOUNG COLLECTION #37

FOOD WARS 4 (Nuovamente Disponibile!)

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 4,50 €

Isbn: 9788867125425

MIRAI COLLECTION #38

DENTRO MARI 3 (Nuovamente Disponibile!)

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 6,95 €

Isbn: 9788867129386

MIRAI COLLECTION #39

DENTRO MARI 4 (Nuovamente Disponibile !)

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 6,95 €

Isbn: 9788867129393

NYU COLLECTION #44

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI 2

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788892840270

CULT COLLECTION EXTRA

CORAZZATA SPAZIALE YAMATO OMNIBUS

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 44,95 €

Isbn: 9788892840362

In un unico, eccezionale volume Goen è orgogliosa di presentare tutta la leggendaria saga della Corazzata Spaziale Yamato e del suo eroico equipaggio, in una missione disperata per raggiungere il pianeta Iskandar e salvare il pianeta Terra dalla minaccia di Gamilon.

KOKESHI COLLECTION #31

I MISERABILI 2

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867128235

GAKUEN COLLECTION #40

KISS HIM NOT ME 9

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788892840041

SF COLLECTION #16

ZELPHY OF THE AION 2

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 6,95 €

Isbn: 9788867128266

NYU SUPPLEMENT #21

UQ HOLDER! 11

Bianco e nero. Brossurato con sovraccoperta.

Prezzo : 5,95 €

Isbn: 9788867127023

Prenota Corazzata Spaziale Yamato Edizione Omnibus