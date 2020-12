Batman e Joker saranno i protagonisti di due nuovi manga che verranno pubblicati sulle pagine della rivista seinen Morning di Kodansha sotto la supervisionato di DC Comics, nel quadro di una collaborazione che porterà a ulteriori nuovi titoli.

Il Cavaliere Oscuro godrà del manga Batman Justice Buster, che, a cura di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi – ovvero gli autori di Ultraman, debutterà sul numero doppio 4/5 di Morning in vendita dal 24 Dicembre 2020.

Il manga sul Joker si inititola One OP Joker e sarà scritto da Satoshi Miyakawa e illustrato da Keisuke Gotou.

Nella serie il Principe Pagliaccio del Crimine cercherà di crescere un bambino.

Il primo capitolo uscirà il 7 Gennaio 2021 sulle pagine del numero 6 di Morning.

Batman e Joker, i nuovi fumetti

Negli USA a Marzo DC Comics lancerà il nuovo mensile Batman: Urban Legends, serie antologica di 64 pagine a numero in cui troveremo storie con protagonisti Il Cavaliere Oscuro, Red Hood, Grifter, Harley Quinn e gli Outsiders.

Come riportatovi anche Joker sarà protagonista di una nuova serie regolare che debutterà negli USA sempre a Marzo.

Si comporrà di 40 pagine comprendenti una storia principale a cura dello scrittore James Tynion IV (Batman, Something Is Killing the Children) e del disegnatore Guillem March (Batman, Gotham City Sirens) e di un racconto di appendice firmato da Tynion IV, Sam Johns e Mirka Andolfo.

La storia principale vede il personaggio al centro di una caccia all’uomo internazionale, in cui Jim Gordon non è l’unico a voler rintracciare il criminale fuggitivo; il racconto di appendice è invece incentrato su Punchline.

