Per 45 milioni di dollari ora è possibile acquistare il ranch nelle Hawaii dove è stata girata gran parte di Lost, storica serie TV ideata da J.J. Abrams.

Tramite Architectural Digest, è possibile scoprire che il Dillingham Ranch è attualmente in vendita. Questa proprietà di 2.721 acri si trova sull’isola di Oahu. È qui che si sono svolte molte delle scene in cui i personaggi di Lost percorrevano in lungo e in largo l’isola su cui erano naufragati.

L’area di fronte all’oceano si trova tra la costa nord dell’isola e la spiaggia di Kai’ahulu. Contiene quasi 19 acri di ampi spazi aperti e si estende su circa 1.125 piedi, fornendo così delle viste mozzafiato sulla costa. Il ranch è stato costruito nel 1897 ed è una delle proprietà più grandi di tutte le Hawaii.

Oltre alle sei stagioni di Lost, qui sono stati girati anche molti altri progetti degni di nota. Uno di questi è Hawaii 5-0, con protagonista l’ex star di Lost Daniel Dae Kim. Vanno inoltre menzionati 50 volte il primo bacio e Kong: Skull Island. Ci sono voci di un reboot di Lost in lavorazione, quindi speriamo che, se dovesse accadere, il nuovo proprietario consentirà le riprese nel ranch, se fosse necessario.

Chiunque sia il nuovo proprietario del ranch, potrà suddividere la proprietà in ben 70 lotti. Questo secondo l’agente immobiliare della proprietà, Cushman & Wakefield.

