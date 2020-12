Dragon Ball Super ha concluso il suo arco narrativo del Prigioniero della pattuglia galattica nel capitolo più recente del manga. Tuttavia, mentre la trama si è conclusa con la grande lotta tra Goku, Vegeta e il malvagio Moro (con la Terra nel fuoco incrociato), c’è ancora qualche importante rifinitura che deve essere fatta, dal punto di vista della trama, prima di poter considerare davvero concluso questo arco.

Di recente sono state pubblicate alcune informazioni sul prossimo capitolo in uscita del manga di Dragon Ball Super, che potete, se volete, trovare poco più in basso.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul numero 67 di Dragon Ball Super.

Come potete vedere nelle pagine di anteprima del capitolo 67 di Dragon Ball Super, Vegeta si sente piuttosto irritato dopo il combattimento con Moro. Questo perché la battaglia si è avvicinata pericolosamente all’annientamento della Terra e forse anche dell’intero Universo, quando Moro ha rubato il nuovo potere divino di Goku dell’Ultra Istinto.

Anche con la nuova tecnica di controllo spirituale di Vegeta non era abbastanza; ci voleva un chi di livello divino per innescare l’enorme potenziamento richiesto da Goku. Durante la battaglia, Vegeta non ha avuto il tempo di fare domande su dove Goku ha ottenuto l’energia necessaria, tuttavia dopo la battaglia Vegeta non ha altro che domande. E anche il fatto che Goku non sia così preoccupato ha reso Vegeta furioso:

Come descrive la traduzione:

“Vegeta chiede improvvisamente a Goku della fonte dell’incredibile potere alla fine, ma nemmeno Goku lo sa, dicendo che dopo tutto ci sono ancora dei ragazzi fantastici sulla Terra. Arrabbiato, Vegeta continua a insistere per avere risposte, ma Goku dice che capirà quando sarà giunto il momento“.

Le prime bozze della scena la fanno sembrare la tipica scena comica tra Vegeta burbero e Goku distaccato. Tuttavia, i fan di Dragon Ball sanno che questa domanda sulla cui risposta Goku è così sprezzante si rivelerà avere un impatto importante sul suo futuro.

L’energia divina di cui Goku aveva bisogno (e che Vegeta ha raccolto per lui) proveniva da Ub, la reincarnazione mortale di Majin Bu. Ad un certo punto in futuro, Ub viene selezionato per essere il successore di Goku come protettore della Terra, come visto nell’epilogo flash-forward di Dragon Ball Z. Il modo in cui gli eventi di Dragon Ball Super si sono collegati con quel finale visto in DBZ è stata una questione importante; e ora il mistero di Ub (e l’entusiasmo di Vegeta di risolverlo) ha iniziato a rendere visibile all’orizzonte quella risposta.

