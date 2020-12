Shueisha ha riferito che il manga di Jujutsu Kaisen di Gege Akutami ha ben 15 milioni di copie in circolazione, comprese le copie digitali. Il manga aveva già raggiunto i 10 milioni di copie a ottobre.

Per celebrare il traguardo, Shueisha ha presentato in anteprima la copertina del 14° volume manga, che uscirà il 4 gennaio:

Ecco qui di seguito la sinossi di Jujutsu Kaisen così come è descritta su AnimeClick:

“Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni… e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro“.