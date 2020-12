Resident Evil Village torna a far parlare di sé. Da alcuni screenshot pubblicati su Twitter possiamo vedere delle novità riguardo lo stile e il design generale del titolo. Si nota in particolare una certa somiglianza a Bloodborne dal punto di vista stilistico. Resident Evil Village sembra quindi intenzionato ad assumere uno stile visivo molto vicino a quello gotico, una scelta sicuramente azzeccata e suggestiva. Anche le bestie che si possono notare nelle nuove immagini sono sicuramente d’ispirazione nuova per gli standard della serie.

Ecco qui le tre immagini che sono trapelate sulla rete tramite IGN.

Nonostante non siano molto ci possono dare un’idea di quale sarà la linea che verrà seguita in questo nuovo capitolo della saga. Che cosa ne pensate? Notate anche voi, come in molti, la somiglianza a Bloodborne?

Resident Evil Village – dettagli sul titolo

Alcuni mesa fa un insider aveva fatto chiarezza sui motivi della scelta, da parte di Capcom, di fare uscire il gioco solo sulla prossima generazione, tramite alcuni tweet rivelatori. Pare infatti che la nuova veste grafica non solo sia ancora in fase di sviluppo, ma che per evitare problemi di caricamenti di texture il gioco necessiti di macchine di nuova generazione. Inoltre, nonostante Resident Evil 8 non sarà un open world, avrà comunque un’area di gioco piuttosto ampia ed esplorabile che, su PS4 e Xbox One, richiederebbe troppi tempi di caricamento e rallentamenti generali.

Negli ultimi mesi si è invece fatta marcia indietro su questo aspetto e pare che il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One. Questo permetterebbe una più ampia diffusione del titolo.

Con l’annuncio di Resident Evil Village, molti fan si sono domandati come mai si sia scelto questo titolo piuttosto che un lineare “Resident Evil 8” che tutti si aspettavano. La casa di sviluppo ha spiegato che, nonostante il numero 8 sia implicito tramite i numeri romani VIII all’interno del titolo, il desiderio di Capcom è quello di concentrare l’attenzione sul villaggio stesso, ecco perché “Village”, che sarebbe da considerare come un personaggio vero e proprio.

