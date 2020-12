Il marchio giapponese Felissimo si è scavato una nicchia a forma di gattino nel mercato, riempiendolo con tutti i tipi di articoli legati ai felini, come la loro graziosa biancheria intima per gatti, che si è dimostrata incredibilmente popolare durante le ultime tre uscite.

La collezione si chiama Narikiri Nyanko Bra & Shorts (che si traduce in “Reggiseni e slip Trasformati completamente in un gattino”), e ora, dopo una pausa di quattro anni, i set di lingerie saranno di nuovo disponibili quest’anno, con nuovi dettagli di cui i fan si innamoreranno sicuramente.

La collezione è composta da tre modelli ispirati ognuno a tre diversi gatti: il Russian Blue, il Ragdoll e l’American Shorthair:

Il Russian Blue prende le sue tonalità dall’elegante manto grigio del gatto e viene fornito con spalline intrecciate e pizzo pieno sul retro degli slip per “una vista posteriore sexy“. Il reggiseno è anche splendidamente decorato con un delicato bijou blu ispirato al colore degli occhi del gatto.

Il Ragdoll evoca il lungo pelo e il corpo soffice della razza felina con strati di pizzo e tulle. L’aspetto velato emana un tocco femminile, mentre il reggiseno e gli slip sono decorati con un nastro rosa, come un cenno al nasino rosa del Ragdoll.

A completare la collezione c’è l’American Shorthair, che utilizza uno splendido tessuto a strisce blu in omaggio al motivo a strisce unico della razza.

Come si vede nelle foto sopra, ogni completino intimo viene fornito con una coda rimovibile, che consente di camminare sinuosamente come un gatto in abiti umani senza che nessuno se ne accorga.

I set di lingerie non sono solo carini: sono progettati anche per essere comfortevoli, con materiale morbido all’interno di ogni coppa e una chiusura con gancio a cinque file per una vestibilità perfetta.

I set di lingerie possono essere acquistati online da Felissimo, al prezzo di 4.607 yen (36,56 euro) ciascuno. Inoltre, una parte del ricavato è destinato alla beneficenza per aiutare i felini e fornire assistenza per i programmi di affidamento degli animali domestici, una iniziativa benefica che aggiunge ulteriore valore a questa deliziosa collezione.

