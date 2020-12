Il 2021 sarà un anno particolarmente ricco di festeggiamenti per la Marvel che si appresta nell’anno che verrà a festeggiare gli ottant’anni di vita editoriale di Captain America.

Steve Rogers è un eroe divenuto negli anni della sua carriera un’icona dell’Universo Marvel, è stato mentore per molti eroi di questo vasto universo immaginario ed è oggi un simbolo positivo in tutto il mondo.

Il personaggio di Captain America ha fatto il suo esordio nell’era precedente alla nascita ufficiale dell’Universo Marvel. L’eroe è apparso nel lontano 1941 nel #1 di Captain America, albo confezionato all’epoca da Joe Simon e Jack Kirby. La Marvel commemorerà l’anniversario dell’eroe con Captain America Tribute #1, un’uscita speciale dove alcuni brillanti artisti della Casa delle Idee attuale ridisegneranno quell’albo storico.

Sempre per l’albo celebrativo verrà ridisegnato anche il #4 di Avengers, numero storico che ha visto la reintroduzione del Capitano nell’Universo Marvel. I lettori più giovani potranno così ripercorrere le primissime avventure eroiche di Steve Rogers che hanno reso tale la leggenda di Captain America. Nelle suddette storie Captain America affronta per la prima volta il suo acerrimo nemico, Teschio Rosso e assistiamo al suo ingresso nell’era della Silver Age, quando gli Avengers dell’epoca lo ritroveranno ibernato tra i ghiacciai.

Risvegliatosi dal lungo sonno, il Capitano si unirà alla squadra dei Vendicatori. Il resto è storia. Di seguito potete dare uno sguardo alla copertina realizzata da Steve McNiven per l’albo celebrativo.

“Abbiamo confezionato questo fumetto pieno di talenti artistici di alto livello, tutti per rendere omaggio al Re”, ha spiegato l’editor Tom Brevoort nel comunicato stampa. “Quindi, anche se puoi leggerle semplicemente come storie, i lettori vorranno sicuramente assaporare l’esperienza e vedere come ogni disegnatore si avvicina al lavoro originale di Jack Kirby.”