Il Sindacato del Crimine - DC lancia la miniserie

Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la bomba sganciata con l’annuncio di una serie regolare dedicata a Joker – cliccate QUI per i dettagli – DC ha annunciato una miniserie dedicata al Sindacato del Crimine.

La miniserie, di cui non è stata per il momento rivelata la lunghezza, sarà scritta da Andy Schmidt con disegni di Kieran McKeown (Aliens) e partirà a marzo negli Stati Uniti.

Il primo numero della miniserie includerà una storia di appendice con le origini di Ultraman disegnata da Bryan Hitch.

Eccovi la copertina del #1 di Jim Cheung:

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS POTREBBE CONTENERE SPOILER!

Crime Syndicate – questo il titolo provvisorio della miniserie – nasce dalle conseguenze degli eventi di Dark Nights: Death Metal #6 che ha sancito la rinascita del Multiverso.

Come molti di voi sapranno infatti il Sindacato del Crimine è una versione distorta della Justice League che abita Earth-3 introdotta originariamente su Justice League of America #29 del 1946 e salita agli onori della cronaca prima con il graphic novel JLA: Earth-2 di Grant Morrison e Frank Quitely e poi con l’evento Forever Evil durante i New 52.

Questa versione del Sindacato del Crimine è composta da dal tiranno paranoico Ultraman, la narcisista Super Woman, il nichilista Owlman, il maniaco Power Ring/Emerald Knight, il sociopatico Johnny Quick e la sadica Atomica.

A giudicare dalle parole dello scrittore Andy Schmidt si tratta di una storia sulle origini:

Io e Kieran abbiamo una opportunità unica, creare un mondo da zero. Racconteremo le origini del Sindacato del Crimine per la prima volta e come si è formato. Non ci andremo leggeri perché narreremo anche la storia di Earth-3.

Ricordiamo che durante l’evento DC Future State – cliccate QUI per i dettagli – la Suicide Squad sarà protagonista di una storia ambientata su Earth-3 con un altro Sindacato del Crimine che tuttavia sembra non avere, per il momento, connessioni con questa miniserie.

