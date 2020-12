Makima è uno dei personaggi più peculiari di Chainsaw Man, la serie manga originale di Tatsuki Fujimoto pubblicata da Weekly Shonen Jump. Parte di ciò che ha reso Denji (e i fan) così strettamente legati al personaggio è che più si impara su di lei, più la ragazza sembra divenire misteriosa. E questo vale anche per all’ispirazione dietro il suo personaggio, dato che Fujimoto ha rivelato una realtà inquietante sul significato nascosto nel suo nome. Dal suo concepimento, è stata un punto di riferimento materno per lo stesso Denji.

Fujimoto ha recentemente parlato di Chainsaw Man durante un’intervista speciale con Shueisha (come notato da @YourAnimeGuy su Twitter), e ha rivelato che il nome di Makima è in realtà legato al fatto che Denji è sempre alla ricerca dell’approvazione di una figura materna considerando quanto sia stata dura la sua educazione, come è stato rivelato all’inizio della serie.

Per prima cosa Fujimoto ha analizzato il modo in cui ha iniziato a creare le idee dietro Chainsaw Man:

“Quando ero alle medie, ho iniziato a creare storie fantasy nella mia testa e sono stati serializzati diversi lavori, ma solo uno di loro, Breath of the Stars, è Chainsaw Man. Qui, Makima è un personaggio che simboleggia il dominio. Ecco perché Makima è stato il primo personaggio di Chainsaw Man di cui ho avuto un’immagine solida sia all’interno che all’esterno“.

Proseguendo ulteriormente, Fujimoto ha spiegato come le fonti di ispirazione di Makima alla fine abbiano portato alla sua caratterizzazione:

“Mi piace il personaggio di Benten in The Eccentric Family (basato sul romanzo di Tomihiko Morimi), perché è un essere insondabile che è superiore agli umani, ma ha la sua tristezza, ma noi, gli umili, non possiamo essere lì per la sua tristezza… Mi piace. Sarebbe bello se potessimo mostrarlo anche in Makima“.

Infine, Fujimoto ha rivelato un dettaglio che riguarda il nome di Makima:

“A proposito, una motosega non è originariamente uno strumento per tagliare il legno? Se tagli il ‘ki’ da ‘Makima’ ottieni ‘mama’. Denji ha sempre cercato elementi materni“.

Questo pone sicuramente gli eventi finali della prima parte della serie in una prospettiva completamente nuova.

Acquistate Chainsaw Man: 1 QUI!