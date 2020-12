Star Wars – L’Impero Colpisce Ancora (Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back) debuttò ne cinema 40 anni fa, il 21 Maggio 1980 dopo una anteprima il 17 dello stesso mese.

Quando credevamo ormai di aver visto tutto del film, ecco emergere un filmato di circa 7 minuti grazie al quale possiamo guardare sequenze rare e mai viste con gli attori — tra cui i compianti Carrie Fisher e Peter Mayhew — e il regista del film Irvine Kershner, anch’egli scomparso.

Mark Hamill, inoltre, parla della rivelazione finale del film — uno dei più grandi cliffhanger della storia del cinema.

Al proposito in passato George Lucas, ideatore della saga, raccontò come non avesse mai parlato a nessuno della rivelazione di Darth Vader a Luke e di non averla inserita in nessuno dei copioni: gli attori ne vennero a conoscenza il giorno in cui la iconica scena fu girata.

Eppure il regista è convinto che se Internet fosse stata una realtà nel 1980 i fan non avrebbero spoilerato il finale del film, rispettando la sorpresa finale.

Possiamo guardare il video qui di seguito:

EXCLUSIVE: I’m excited to share rare & never-seen footage, outtakes & bloopers from #StarWars “The Empire Strikes Back”! Amazing moments with Harrison & Carrie, plus @HamillHimself's "Tauntaun Dance". A gift to you from my favorite Lucasfilm elves. #ESB40 https://t.co/3Rfe1qyr2i — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) December 15, 2020

A proposito di Star Wars – L’Impero Colpisce Ancora

Prodotto da Gary Kurtz, Star Wars – L’Impero Colpisce Ancora è diretto dal compianto Irvine Kershner su sceneggiatura stesa dalla compianta Leigh Brackett (Il Lungo Addio) e da Lawrence Kasdan (I Predatori dell’Arca Perduta, Star Wars Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi, Solo – A Star Wars Story).

Lo script è basato su una storia originale di George Lucas, presente sul set ogni giorno.

Il cast include Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (Principessa Leia Organa), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Anthony Daniels (C-3PO), David Prowse (Darth Vader), Peter Mayhew (Chewbecca), Kenny Baker (R2-D2) e Frank Oz (Yoda).

Star Wars – L’Impero Colpisce Ancora è stato il maggior incasso del 1980 con 440 milioni di Dollari (a fronte di un budget di 33 milioni) ed è considerato non solo uno dei migliori film della serie, ma anche un raro esempio di sequel che va oltre l’originale.

