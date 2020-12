La Città Incantata dello Studio Ghibli ha strani parallelismi con la storia di un bambino misteriosamente scomparso per sette giorni.

Da quando è stato lanciato nel 2001, La Casa Incantata (Spirited Away) dello Studio Ghibli ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con la sua trama magica, che ruota attorno a una bambina di 10 anni di nome Chihiro, che si ritrova misteriosamente trascinata in un mondo incantato.

Con i suoi personaggi fantasy e l’ambientazione ultraterrena, il film è molto lontano dalla realtà, ma secondo un tweet diventato virale in Giappone di recente, ci sono sorprendenti parallelismi con una storia accaduta realmente che suggeriscono che potrebbe essere stata l’ispirazione per il film.

C’è una storia spaventosa che qualcuno narra, dicendo: ‘Quando ero bambino, c’è stato un kamikakushi nel villaggio. Un bambino a cui ero vicino è scomparso. 24 ore su 24, per sette giorni e sette notti abbiamo cercato il bambino nel villaggio, ma non siamo riusciti a trovarlo. La mattina dell’ottavo giorno, non importa a chi ho chiesto nel villaggio, tutti hanno detto: “Quel bambino non è mai esistito, l’hai visto in sogno?” e “Hai dimenticato che c’erano solo quattro bambini in quella famiglia?’.

In giapponese kamikakushi è una parola poetica che combina il carattere kanji per “dio” o “spirito” e quello che significa “essere nascosto” o “rapito”. Kamikakushi può quindi essere tradotto come “nascosto dagli spiriti” e il titolo giapponese del film è in realtà Sen to Chihiro no Kamikakushi, la cui traduzione italiana sarebbe “La Scomparsa di Sen e Chihiro”.

Nel mondo degli spiriti dove finisce, Chihiro perde il suo nome e da tutti viene chiamata Sen.

Secondo @syurisyeri, la persona che ha raccontato la storia è rimasta comprensibilmente scioccata e confusa dal rifiuto categorico dell’esistenza del bambino da parte dei cittadini.

Allora cosa stavate cercando così ansiosamente fino a ieri?’ Ho chiesto piangendo. Ho guardato in alto e ho detto “Come mai?” “Perché l’avete dimenticato?” “Si arrabbieranno.” “Si arrabbieranno.” “Cosa dovrei fare?” Mormorai e scappai via, dopo di che ho fatto finta di dimenticarmene.

Mentre il bambino è stato dimenticato per molti anni, il mistero si è approfondito dopo un evento inaspettato.

Decenni dopo, c’è stato il funerale della madre del bambino scomparso e quando sono tornato al villaggio, quel bambino era seduto lì. Quando è arrivato il momento di andare in giro a versare da bere per le persone durante i pasti (una cortesia comune a raduni come questo in Giappone), ho fatto finta di non riconoscere quella persona e quando mi ha chiesto “Mi hai dimenticato?” Ho fatto la stupida e ho detto “Scusa, chi sei?” e quella persona ha risposto con: “Oh, va bene così”.

Ogni anno dopo, Questa persona riceveva misteriosamente un invito al funerale della madre del bambino scomparso, che poi avrebbe sempre gettato via. Alla fine il racconto si conclude così:

“Questa è una storia che ho ascoltato da una persona morta quindici anni fa, circa”.

Mentre questo racconto inquietante viene raccontato come qualcosa che è realmente accaduto nella vita reale, i confini tra realtà e mito urbano sono probabilmente sfocati. Tuttavia, un certo numero di commentatori giapponesi hanno confermato di aver sentito racconti simili di kamikakushi accaduti nelle loro città natale, dicendo:

Se un bambino viene rapito dagli spiriti, i cittadini fingono che non esistano in modo da poter proteggere la città da una minaccia” oppure, “Ho sentito una storia simile in cui un uomo rapisce i bambini e li seppellisce sulle montagne e la gente fa finta che non sia mai successo.

Molte persone online sono rimaste incuriosite dal racconto di @syurisyeri del bambino rapito dagli spiriti e molti hanno affermato di non averlo mai sentito prima. I commentatori sono stati anche pronti a tracciare parallelismi tra la storia vera e La Città Incantata dello Studio Ghibli. A parte l’ovvia somiglianza tra il kamikakushi di Chihiro e il bambino nella storia, il tema dell’oblio delle persone è quello che ricorre frequentemente in tutto il film.

Un esempio è chiaramente evidente quando Chihiro perde il suo nome e diventa nota come Sen nel mondo degli spiriti, solo per essere ricordato dal suo amico Haku e non fargli dimenticare mai il suo nome. Haku, inoltre, dice che se lei dimentica il suo nome come lui ha dimenticato il suo, non sarà mai in grado di lasciare il mondo degli spiriti.

La strega buona Zeniba ha anche alcuni consigli sull’argomento:

Una volta che hai incontrato qualcuno, non lo dimentichi mai veramente. Ci vuole solo un po ‘prima che i tuoi ricordi tornino.

Non sono solo Haku e Chihiro a rischiare di essere dimenticati, anche i genitori di Chihiro rischiano di scomparire per sempre quando vengono trasformati in maiali. Fortunatamente per loro, Chihiro mostra di essere ancora in grado di ricordare chi sono quando viene incaricata dalla strega Yubaba di individuarli correttamente nel gruppo di maiali. Questo richiamo e la capacità di ricordare chi sono alla fine concede loro la libertà dal mondo degli spiriti.

Il che ci riporta al punto del racconto, in cui la persona al funerale, che doveva essere il bambino scomparso, chiede “Mi hai dimenticato?” Facendo il finto tonto e rifiutandosi di rispondere, la persona è destinata per sempre a rimanere nel mondo degli spiriti, inviando inviti annuali al proprio amico nella speranza che venga ricordato. Da questo punto di vista, la lezione che questo racconto e la storia di La Città Incantata ci stanno insegnando è che una volta dimenticati, smetti di esistere, o in altre parole, l’esistenza dipende dalla memoria.

È una scoperta allettante, che un lettore ha riassunto perfettamente con la seguente dichiarazione: “È questo ciò su cui si basa La Città Incantata? Ho i brividi!”.

Il leggendario regista di La Città Incantata, Hayao Miyazaki, ha apertamente rivelato che il film è stato ispirato da miti giapponesi che un tempo erano ben noti ai membri della sua generazione e ora dimenticati dalle generazioni più giovani. Se l’esistenza dipende dalla memoria, allora La Città Incantata sta sicuramente facendo un buon lavoro nel mantenere viva la cultura giapponese assicurandosi che le sue vecchie storie non vengano mai dimenticate.

Anche se dobbiamo ancora sapere se questo particolare racconto di kamikakushi fosse davvero parte dell’arazzo che ha ispirato Miyazaki nella realizzazione di Sen to Chihiro no Kamikakushi (La Città Incantata), i parallelismi tra le due storie sono sorprendenti. Forse un giorno il regista condividerà i suoi pensieri sul tema del kamikakushi, ma probabilmente resterà a bocca aperta se cade in un’imboscata con domande su questo racconto mentre raccoglie la spazzatura fuori casa!

