Attesissima per il 14 gennaio 2021, la seconda stagione animata di Dr. Stone, ispirata al manga omonimo scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump, potrebbe non durare più di tanto rispetto alla prima andata in onda nel 2019.

Secondo un rumor emerso tra le pagine di Twitter, difatti, pare che la seconda stagione animata, che adatterà l’arco narrativo delle STONE WARS, potrebbe essere composta da una sola parte e quindi, per ipotesi, da un 12 o 13 episodi settimanali.

Probabilmente quanto bastano per adattare al meglio il solo arco narrativo in questione, ma potrebbe lasciare l’amaro in bocca a coloro i quali non leggono il manga. Ricordiamo che la prima stagione ha offerto un bel totale di 24 episodi.

Staremo a vedere se il rumor si concretizzerà. Per ora ricordiamo che le nuove avventure di Senku torneranno il 14 gennaio.

Dettagli sulla Stagione 2

La seconda stagione che riprenderà gli eventi conclusi dalla prima, adatterà l’arco narrativo delle STONE WARS e in Italia sarà trasmessa legalmente e in simulcast col Giappone attraverso i canali di Crunchyroll.

Prodotta da TMS Entertainment, la prima serie ha avuto inizio il 5 luglio 2019 per poi concludersi il 13 dicembre con l’episodio 24. In Italia è possibile guardarla legalmente e con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

Qui possiamo recuperare i nuovi character design, qui il nuovo trailer e qui la nuova key visual.

Dr. Stone

In Giappone Dr. Stone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 18 volumi; in Italia è in corso per Edizioni Star Comics (13 volumi finora).

Il 28 ottobre Shueisha ha pubbliato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato “Dr. Stone reboot: Byakuya” concludendosi con 9 capitoli totali.

Il manga è stato scritto e disegnato da Boichi e lo sceneggiatore Inagaki si è occupato di supervisionare i dialoghi e delle reazioni dei personaggi.

La storia dello spin-off ha narrato le vicende del padre del protagonista Senku, Byakuya Ishigami e in Italia arriverà a marzo 2021 sempre con Star Comics.

Trama