ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

L’Attacco dei Giganti, il manga di Hajime Isayama, è sempre più vicino alla sua meritata conclusione, ma prima di porre la parola fine l’autore sta scrivendo la battaglia più cruenta per i protagonisti dell’Armata Ricognitiva mentre affrontano colui che, incredibilmente, si è rivelato essere il nemico da fermare, Eren Yeager.

Con il Capitolo 135 abbiamo visto Eren, forte del Gigante Fondatore, rievocare i Nove Giganti del passato controllati dai precedenti possessori (sebbene attualmente morti) e questo ha aumentato ancor di più non solo il suo spaventoso potere, ma la frustrazione nei suoi vecchi compagni.

Eren sta dando all’Armata Ricognitiva una battaglia fisica ed emotiva incessante. Ci vuole del coraggio per tornare a fare i conti con ex cari compagni come Ymir, Bertholdt e con una serie infinita di ulteriori minacce.

Sebbene l’Armata stia combattendo con abilità, in altre parole, è chiaro che dentro è decimata al sol pensiero di dover attribuire la causa di questi mali a Eren.

Mikasa, Armin, Levi e gli altri dell’Armata stanno letteralmente evitando la morte pagina dopo pagina e, adesso, gli appassionati si chiedono chi avrà o non avrà un lieto fine.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 135 capitoli e i primi 130 sono raccolti in 32 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 31 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 2° episodio.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Trama

Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!

