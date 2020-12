In vista dell’arrivo in streaming su HBO Max previsto per Natale, Warner Bros ha pubblicato su Twitter la scena iniziale di Wonder Woman 1984, che dopo tanti rinvii causati dall’emergenza coronavirus è pronto finalmente a mostrarsi ai fan.

Come vediamo, la scena si ricollega all’inizio del primo film, ma questa volta il flashback con una giovane Diana ha delle diverse circostanze.

Molti giornalisti oltreoceano hanno già visto il film; i commenti su Twitter dei rappresentati delle varie testate (Comicbook, Cinemablend, DC World) o indipendenti sono tutti positivi. C’è chi elogia la capacità di Patty Jenkins di aver realizzato a tutti gli effetti un film anni ’80, chi invece si è fatto incantare dalle performance di Pedro Pascal e Kristen Wiig, chi elogia trama e messaggio, oppure chi definisce il film semplicemente un capolavoro.

Wonder Woman 1984, il film

Questa la sinossi del film:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.

Parlando a Comicbook durante un incontro su Zoom, la regista Patty Jenkins e la protagonista Gal Gadot hanno parlato nuovamente di Ceetah. Queste le parole della Jenkins:

La presenza di Ceetah è veramente commovente. Devo ammetterlo, fin da subito volevo inserirla nel film, ma dopo aver visto le sue scene ho pensato di aver avuto proprio ragione. All’inizio avevo paura di non inserirla nel modo giusto, ogni piccolo momento preparatorio è stato essenziale ed ogni secondo è stato difficile da riprendere. Abbiamo discusso un po’, è un arco narrativo tutto al femminile e sulle amicizie d’infanzia, è stato interessante presentare un vecchio amico che diventa un tuo nemico e che brama qualcosa di tuo.

Wonder Woman 1984 manterrà la continuity di Diana iniziata con Batman v Superman: Dawn of Justice e non sarà un vero e proprio sequel. Questi i commenti a riguardo due protagoniste Gal Gadot e Kristen Wiig. Così la Gadot:

Non riprendiamo la storia dove l’abbiamo lasciata l’ultima volta, perché era ambientata 66 anni fa. Quindi troviamo Diana che vive da circa sessant’anni da sola, nel mondo degli uomini, al servizio dell’umanità e facendo del bene. Questa storia è pienamente una storia a sé stante. Insomma, l’unica cosa che condividono entrambe le storie è il rapporto tra Diane e Steve Trevor. Ma a parte questo, è un mondo completamente nuovo, l’era è diversa, Diana è diversa e la trama è nuova.

La Wiig ha aggiunto:

Spesso, coi sequel si vuole enfatizzare il collegamento col primo film o portare avanti delle questioni rimaste in sospeso. Per questo Wonder Woman 1984 non può essere considerato un sequel.

