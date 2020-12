Joker, il principe pagliaccio del crimine, sarà sotto i riflettori anche nel 2021 grazie alla sua nuova serie regolare che DC Comics ha appena annunciato.

A occuparsi del mensile, intitolato The Joker, troviamo lo scrittore James Tynion IV (Batman, Something Is Killing the Children) e il disegnatore Guillem March (Batman, Gotham City Sirens), insieme a Sam Johns e Mirka Andolfo (Contronatura, Mercy).

Il primo numero è previsto per il 9 Marzo 2021 e ogni albo si comporrà di 40 pagine per un prezzo di copertina pari a 4,99 Dollari.

La copertina regolare del primo numero è di Guillem March; Frank Quitely, Francesco Mattina, Riccardo Federici e Mark Brooks realizzano le variant.

The Joker, la trama

Nella storia principale il Joker è diventato l’uomo più ricercato del mondo, dopo un attacco inimmaginabile a Gotham City.

Sta facendo del suo meglio per essere sempre avanti alle autorità d’oltreoceano, ma Jim Gordon si rende conto che questa è l’ultima caccia all’uomo della sua vita e pronuncia il voto di rintracciare la peggiore nemesi di Gotham come fine di una carriera decorata.

Ma all’inseguimento del Principe Pagliaccio ci sono anche alcune forze misteriose e letali che non lasceranno che Gordon li rallenti o intralci la loro strada.

The Joker, prosegue la storia di Punchline

Nella storia di appendice Tynion IV, Sam Johns e Mirka Andolfo proseguiranno le vicende di Punchline dopo lo special uscito a Novembre.

Alexis Kaye, ovvero Punchline, viene rinchiusa nel Penitenziario di Blackgate, mentre Harper Row riprende il ruolo di Bluebird per impedire a suo fratello di cadere sotto l’influenza di Punchline e del suo marchio accattivante di anarchia e caos.

Ricordiamo che sempre a Marzo debutterà la nuova serie Batman: Urban Legends; qui i primi dettagli.

