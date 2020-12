Junji Ito, maestro del brivido noto per opere come Uzumaki – Spirale o Tomie, ha lanciato Genkai Chitai (La Zona Inquietante) lo scorso Aprile sul servizio Line Manga.

Il numero 1 della rivista Nemuki+ di Asahi Shimbun Publications ha ora annunciato che la serie sta entrando nell’arco narrativo finale.

Genkai Chitai racconta le stranezze che capitano negli stravolgimenti della vita di tutti i giorni.

Edizioni Star Comics ha ospitato il maestro a Lucca Comics and Games 2018 e così lo presenta:

Nasce nella prefettura di Gifu nel 1963. Il suo debutto, avvenuto nel 1986 fra le pagine della rivista «Monthly Halloween» dell’editore Asahi Sonorama, gli vale la menzione d’onore alla prima edizione del Premio Umezz.

Tra le sue opere più conosciute troviamo Tomie, Uzumaki, Gyo, Kubitsuri kikyu, Nagai yume, Amigara dansou no kai, Shibito no koiwazurai, Ito Junji no neko nikki – Yon & Mu.

Attualmente sta lavorando a Ningen shikkaku (“Lo squalificato”), basato sull’omonimo romanzo di Osamu Dazai.

Da gennaio 2018 viene trasmessa in Giappone la serie animata Junji Ito Collection.