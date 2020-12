Nonostante l’enorme popolarità del multiplayer online, Microsoft si sta assicurando che ogni generazione di Xbox possa ancora essere fisicamente collegata per il gioco locale.

Un test del canale YouTube Modern Vintage Gamer dimostra che tutte e quattro le generazioni di console Xbox possono essere collegate fra loro per il gioco locale. La console Xbox originale, lanciata nel 2001, consentiva agli utenti di collegare più console per giocare a titoli multiplayer senza l’uso dello schermo diviso. Ogni successiva console Xbox, incluse le nuovissime Xbox Series X/S, ha supportato questa funzionalità di riproduzione locale come alternativa al gioco online.

La nuova generazione di console di gioco, Xbox Series X/S e PlayStation 5, è stata lanciata di recente. Il canale YouTube Modern Vintage Gamer, che si concentra sulla tecnologia e sull’hardware di gioco, ha recentemente pubblicato un video che dimostra che è possibile collegare tutte e quattro le generazioni di console Xbox. L’Xbox originale, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S supportano tutte un System-Link fisico tramite cavo Ethernet. Nonostante l’ascesa del gioco online, negli anni Microsoft ha implementato il supporto per la riproduzione locale in tutti i suoi vari sistemi. Collegando tutte e quattro le generazioni di Xbox insieme è possibile giocare a determinati giochi multiplayer sfruttando due decenni di hardware di gioco.

La retrocompatibilità è un enorme punto di forza per la nuova generazione di console di gioco, e sembra che Xbox Series X/S sia molto più efficiente rispetto alla PlayStation 5 in questo senso. Mentre Sony ha promesso che quasi tutti i giochi per PlayStation 4 sarebbero stati riproducibili su PS5, un nuovo elenco di giochi incompatibili include sei titoli che non erano stati originariamente menzionati da Sony. Quindi, per i giocatori interessati a utilizzare il loro catalogo di vecchi giochi su un nuovo hardware, la console di Microsoft sembra essere la scelta migliore.

L’impegno di Microsoft nel supportare la riproduzione in locale, una funzionalità piuttosto obsoleta e che è stata completamente oscurata dal gioco online, è davvero ammirevole. Sebbene solo un gruppo di nicchia di giocatori trarrà vantaggio da un System Link fisico, questi particolari giocatori saranno molto soddisfatti di questa possibilità di collegare tutte e quattro le generazioni di console Xbox.

