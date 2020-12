Un nuovo report afferma che l’ex dirigente della Warner Bros. e attuale produttore cinematografico Jeff Robinov ha iniziato a lavorare a un film su Henry Houdini presso la Disney con il regista di 10 Cloverfield Lane e Black Mirror Dan Trachtenberg dietro la telecamera. Sempre stando al report di /Film, però, Affleck non interpreterà il personaggio principale.

The Hollywood Reporter ha pubblicato un lungo profilo dell’ex dirigente della WB Jeff Robinov, che non riveste più questo ruolo nella compagnia da diversi anni e che ora sta riemergendo a Hollywood come produttore. Uno dei progetti che ha realizzato per la sua società di produzione Studio 8 è Houdini, basato sul libro di William Kalush e Larry Sloman The Secret Life of Houdini: The Making of America’s First Superhero. Il libro sostiene che Houdini fosse in realtà un agente segreto che ha indagato sull’occulto, per cui nel film non solo l’uomo era un mago e un artista della fuga di livello mondiale, ma anche “in parte Indiana Jones e in parte Sherlock Holmes“. L’ultima bozza della sceneggiatura, sempre stando al report, sarebbe stata scritta da Noah Oppenheim (The Maze Runner, Jackie). Trachtenberg è stato assegnato alla direzione dal 2016.

Ben Affleck non interpreterà Houdini, ma un personaggio di supporto che è una sorta di agente.

Affleck e Trachtenberg hanno ciascuno diversi progetti in lavorazione al momento, quindi non è chiaro esattamente quando inizierà effettivamente la produzione del film. Affleck reciterà in The Tender Bar di George Clooney e riprenderà il ruolo di Batman in The Flash di Andy Muschietti. Come regista, ha recentemente accettato di dirigere The Big Goodbye sulla realizzazione di Chinatown, è pronto a dirigere King Leopold’s Ghost, e vuole ancora realizzare il suo film sui McMillions. Quanto a Trachtenberg, sta girando un nuovo film su Predator, è al lavoro su un film intitolato Milk presso Lionsgate e sta ancora sviluppando Crime of the Century per Universal.

