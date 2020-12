Direttamente da Anteprima 352, vi riportiamo le novità Panini Comics di febbraio 2021: continua THE POWER OF THE DARK CRYSTAL, mentre arriva THE BOYS: LE REGOLE DEL GIOCO – IL ROMANZO

Le novità Panini Comics di febbraio 2021

CYBERPUNK 2077: TRAUMA TEAM

Autori: Cullen Bunn, Miguel Valderrama

Marzo 2021 • 17×26, C.,

104 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Cyberpunk 2077: Trauma Team #1/4

Cyberpunk 2077, il videogioco più atteso degli ultimi dieci anni, sviluppato dai creatori di The Witcher, diventa un imperdibile fumetto! Continua a esplorare Night City in compagnia di una squadra medica d’assalto alle prese con missioni di recupero che si trasformano in

sparatorie dall’esito imprevedibile… se non per i litri di sangue che si lasciano dietro!

CONTRONATURA OMNIBUS

Autore: Mirka Andolfo

Febbraio 2021 • 18,3×27,7, C.,

304 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: ControNatura voll. 1/3

L’incredibile bestseller mondiale ControNatura in una nuova edizione in grande formato colma di extra che raccoglie tutta la prima stagione della storia di Leslie! Nel mondo in cui la protagonista vive, il governo interviene nella sfera personale dei suoi cittadini, fino a decidere quali rapporti sono considerati contro natura. Per la sua vita, Leslie sogna qualcosa di diverso, ma i sogni possono essere pericolosi se a popolarli è un lupo che ti turba e se al tuo risveglio cominci a sentirti osservata… Mistero, sensualità e fantasy firmati dal talento esplosivo di Mirka Andolfo (Mercy, Le cronache di Under York).

ANGIE DIGITWIN: RECONNECTION TIME 1 (DI 6)

Autori: Stefano Vietti, Gianluca Gugliotta

25 febbraio 2021 – 17×26, S.,

24 pp., col. Euro 3,00

Dopo una lunga attesa, riprendono le avventure di Angie Digitwin, l’eroina della fibra di TIM! Nuove oscure imprese l’attendono: saprà combattere i nemici del Deep Web?

I MONDI POSSIBILI DI JONATHAN HICKMAN

Autori: Jonathan Hickman, Ryan Bodenheim, Nick Pitarra

Marzo 2021 • 17×26, 7, C.,

592 pp., col. • Euro 55,00

Contiene: The Nightly News (2007) #1/6, Pax Romana (2007) #1/4, Red Mass for Mars (2008) #1/4, The Red Wing (2011) #1/4

È lo sceneggiatore americano più importante degli ultimi anni e l’artefice di uno dei rilanci supereroistici più attesi del decennio, quello degli X-Men. Ma Jonathan Hickman è anche un grande autore, complesso e visionario, che ha creato storie creator-owned indimenticabili. Questo volume presenta quattro delle miniserie che l’hanno fatto conoscere al mondo.

THE BOYS: LE REGOLE DEL GIOCO – IL ROMANZO

Autori: Garth Ennis, Dan Wickline

Febbraio 2021 • 17,7×19,7, B.,

160 pp., b/n. • Euro 16,90

Contiene: The Boys: Name of the Game – The Novel

Il romanzo che adatta la serie TV di maggior successo della storia di Prime Video, vero e proprio cult in tutto il mondo, tratta dal bestseller a fumetti di Garth Ennis (Preacher)! In un mondo dove i super eroi non sono affatto i paladini della legge, bensì corrotti e abbietti quanto i criminali che combattono, qualcuno deve controllare che non esagerino. E quel qualcuno sono i Boys. Alcuni super devono essere messi in riga. Per altri, invece, la soluzione sarà molto più dolorosa…

GARTH ENNIS’ CINEMA PURGATORIO: CODICE PRU

Autori: Garth Ennis, Raulo Caceres

Febbraio 2021 • 18,3×27,7, C.,

160 pp., b/n • Euro 22,00

Contiene: Cinema Purgatorio #1/18

Finalmente in volume la saga di Pru, che raccoglie le storie horror/ umoristiche di Garth Ennis e Raulo Caceres originariamente presentate su Cinema Purgatorio. Pru voleva entrare nel F.D.N.Y. e fare la differenza come paramedico, ma viene assegnata a una squadra speciale che si occupa dei mostri che vivono a New York… cosa che nessuno le aveva detto!

THE WEATHERMAN VOL. 1

Autori: Jody LeHeup, Nathan Fox

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: The Weatherman #1/6

Nathan Bright aveva tutto: una ragazza fantastica, un bravo cane e un lavoro come meteorologo su Marte. Ma quando viene accusato del peggior attacco terroristico della storia, diventa il bersaglio di una caccia all’uomo che attraversa la galassia. Ma è davvero lui il responsabile di un crimine tanto orribile… oppure è semplicemente l’unico in grado di salvare l’universo?

THE ICE CREAM MAN VOL. 1: ZUCCHERINI ARCOBALENO

Autori: W. Maxwell Prince, Martín Morazzo

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Ice Cream Man (2018) #1/4

Cioccolata, vaniglia, orrori esistenziali, dipendenze, fantasie musicali… c’è un gusto per ogni tipo di infelicità! Quattro storie di tristezza, meraviglie e redenzione con diversi cast di personaggi alle prese con le proprie sfumature di sofferenza. E ai margini, con il suo camion colorato, c’è l’Uomo dei Gelati, tessitore di storie e venditore di dolcezze, che

con uno schiocco di dita può cambiare la vita di chiunque per sempre per sempre. Il primo capitolo di una nuova serie indipendente tanto originale quanto inquietante. Da non perdere!

GOODNIGHT PARADISE

Autori: Joshua Dysart, Alberto Ponticelli

Marzo 2021 • 18,3×27,7, C.,

176 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Goodnight Paradise #1/6

Dai vincitori del premio Eisner Joshua Dysart e Alberto Ponticelli, un bruciante giallo che esplora gli angoli più reconditi della società moderna. A Venice, Los Angeles, un senzatetto che potrebbe rivelarsi un eroe indaga su un brutale omicidio che ha scosso l’intera comunità. Personaggi che sembrano vivi e storie tragiche s’intrecciano, in un’opera che non dimenticherete facilmente!

HEAD LOPPER VOL. 3: I CAVALIERI DI VENORA

Autore: Andrew MacLean

Febbraio 2021 • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Head Lopper (2015) #9/12

Azione, avventura e… decapitazioni in un nuovo capitolo del fantasy più originale degli ultimi anni. Il grande uovo al centro di una lontana città ha cominciato a creparsi, le forze del male sono in subbuglio e la guerra appare ormai imminente. Tra magie arcane

e pericoli di ogni sorta, riusciranno Norgal e la testa della strega Agatha a trovare le risposte che cercano o soccomberanno alla follia?

THE POWER OF THE DARK CRYSTAL VOL. 3

Autori: Simon Spurrier, Phillip Kennedy Johnson, Kelly Matthews, Nichole Matthews

Febbraio 2021 • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: The Power of the Dark Crystal #9/12

Un amore disperato tra due persone che non si possono nemmeno toccare. Una profezia che condanna un mondo a morire affinché un altro possa vivere. L’atto finale del sequel a fumetti del film cult Dark Crystal è una sintesi perfetta di emozione, suspense e tavole di

grande splendore evocativo.

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1988 – II)

Autori: Charles Dixon, Gary Kwapisz, Ernie Chan

Maggio 2021 • 20,5×27, C., 320 pp., b/n e col., • Euro 28,00

Contiene: Savage Sword of Conan (1974) #150/155

La vita di Conan prende una piega oscura in queste avventure all’insegna dell’acciaio e della magia. Prima il Cimmero viaggerà nel cuore della natura selvaggia del Kush, poi si dovrà alleare con delle creature, più bestie che uomini, per salvare un compagno in pericolo di vita. Infine, il ritorno delle Donzelle di ferro sarà molto meno pacifico di quello che Conan aveva programmato!

IL PAPA TERRIBILE – VOLUME 2

Autori: Alejandro Jodorowsky, Theo

Gennaio 2021 • 19,5×26, B., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Le Pape terrible, Tome #3/4

Di ritorno dalla guerra, Machiavelli approfitta dell’occasione per rilassarsi al bordello di Madame Imperia e per raccontare le vittoriose campagne di Giulio II. Michelangelo intanto ha accettato la commissione per la Cappella Sistina e condivide l’interesse del Santo

Padre con il suo rivale Raffaello. Ma nell’ombra è iniziata un’altra battaglia: i cardinali vogliono organizzare il prossimo conclave.

RAT-MAN GIGANTE 85

Autore: Leo Ortolani

4 marzo 2021 • 20×27,5, S.,

80 pp., b/n • Euro 3,50

La fine. Dobbiamo prepararci alla fine di Rat-Man. Leo Ortolani ci spiega come si è preparato lui: e venne il giorno in cui tornò a fare il geologo. La riproposizione del centesimo numero di Rat-Man in un albo extralarge tutto, ma proprio tutto fumetto!

STAR WARS CLASSIC VOL. 1: IN SEI CONTRO LA GALASSIA

Autori: Roy Thomas, Howard Chaykin, Carmine Infantino

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

208 pp., col., • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #1/8

La nuova edizione del primo fumetto Marvel di Star Wars mai prodotto, in una nuova veste editoriale speciale e “pop”, con un’edizione cartonata colma di extra e di approfondimenti. La versione definitiva di un classico del fumetto in dodici incredibili volumi!

STAR WARS 68

Autori: Greg Pak, Phil Noto, Charles Soule, Luke Ross

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2015) #75, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Il fato del pianeta K43 e dei suoi abitanti di roccia è nelle mani di C-3PO e Chewbacca, mentre Luke Skywalker dovrà portare avanti un piano disperato che lo metterà in rotta di collisione con… Darth Vader!

DARTH VADER 67

Autori: Si Spurrier, Elsa Charretier, Ethan Sacks, Paolo Villanelli

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Doctor Aphra Annual (2017) #3, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Ultimo numero! Aphra è a Mos Eisley, e con lei ci sono i cacciatori di mostri Winloss e Nokk. Ma per portare a termine il piano della Dottoressa ci sarà bisogno anche dell’aiuto di Black Krrsantan! Inoltre, un’avventura del mercenario Beilert Valance.

MARVEL ACTION AVENGERS VOL. 3: I DIVORATORI

Autori: Matthew K. Manning, Jon Sommariva

Marzo 2021 • 20,5×28,5, B., 72 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Marvel Action: Avengers #7/9

• Le storie degli Eroi più potenti della Terra adatte ai lettori delle scuole elementari!

• Una nuova avventura per gli Avengers: eroi e criminali si preparano per una minaccia cosmica… ma quale sinistro piano sta architettando M.O.D.O.K.?

• Inoltre, un ritorno dal passato di Pantera Nera… ma sarà un amico o un nemico?

• Il perfetto punto di partenza per iniziare a leggere le avventure dei Vendicatori!

MARVEL ACTION SPIDER-MAN VOL. 4: VENOM

Autori: Delilah S. Dawson, Davide Tinto

Marzo 2021 • 20,5×28,5, C., 72 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Marvel Action: Spider-Man #10/12

• Sulla scena irrompe un nuovo Spider-Man, ma è grosso, cattivo e fa un sacco di danni… sarà un alleato confuso o un terribile cattivo?

• Continuano le avventure Young Adult di Peter Parker, fra scuola, internato al Daily Bugle e vita da super eroe!

• Con la partecipazione straordinaria di Miles Morales e Gwen Stacy!

• Il perfetto punto di partenza per iniziare a leggere le avventure dell’Uomo Ragno!

SPOOKYZONE 1: IL COLLEGE DEI MOSTRI

Autori: Alessandro Gatti, Stefano Ambrosio, Francesco D’Ippolito

Febbraio 2021 • 21×28, S.,

48 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: Il memo game di Spookyzone!

Brivido e terrore a Paperopoli… Qui, Quo e Qua vengono coinvolti in uno speciale programma per studenti, ma quello che non sanno è che stanno per diventare dei detective e che si ritroveranno a risolvere i misteri più strani e spaventosi! Riusciranno i tre a salvare la situazione? 48 pagine con una storia a fumetti completa per risate… da paura!

