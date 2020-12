Direttamente da Anteprima 352, vi riportiamo tutte le novità Panini Marvel di febbraio 2021 e oltre: continuano X-Men e Avengers, mentre arriva X OF SWORDS: STASI.

Le novità Panini Marvel di febbraio 2021

X-MEN 13

Autori: Tini Howard, R.B. Silva, Jonathan Hickman, Mahmud Asrar

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Excalibur (2019) #13, X-Men (2019) #13

• X of Swords, capitolo 6!

• Le ultime spade vengono trovate, e la sfida fra Krakoa e Arakko entra nel vivo.

• L’esordio di un nuovo eroe al servizio di Re Jamie Braddock: Capitan Avalon!

• I segreti di Apocalisse e i mefistofelici piani di Saturnyne iniziano a venire a galla!

X OF SWORDS: STASI

Autori: Jonathan Hickman, Tini Howard, Mahmud Asrar, Pepe Larraz

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X of Swords: Stasis (2020) #1

• X of Swords, capitolo 7!

• Il torneo che deciderà il destino di Krakoa sta per cominciare!

• Ma prima… chi sono i campioni di Arakko, le nuove nemesi degli X-Men?

• Disegni mozzafiato di Mahmud Asrar (Conan il Barbaro) e Pepe Larraz (House of X)!

X-FACTOR 3

Autori: Jonathan Hickman, Mahmud Asrar, Leinil Francis Yu, Benjamin Percy, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X-Men (2019) #14, Marauders (2019) #14

• X of Swords, capitolo 8!

• Il crossover mutante dell’anno è al giro di boa, e comincia la battaglia più difficile nella vita di molti X-Men!

• Amori, duelli, tradimenti e… segreti!

• I piani di Saturnyne iniziano a chiarirsi e quelli di Apocalisse a infrangersi!

MARAUDERS 11

Autori: Gerry Duggan, Benjamin Percy, Stefano Caselli, Phil Noto, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Marauders (2019) #15, Excalibur (2019) #14

• X of Swords, capitolo 9!

• Gli X-Men devono affrontare le conseguenze della follia omicida di Wolverine… subito prima dell’inizio del torneo!

• Finalmente, i campioni di Krakoa contro quelli di Arakko!

• E c’è una prima vittima tra le file dei mutanti…

WOLVERINE 9

Autori: Benjamin Percy, Gerry Duggan, Joshua Cassara

18 febbraio 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Wolverine (2020) #7, X-Force (2020) #14

• X of Swords, capitolo 10!

• Wolverine allo sbaraglio, in due scontri all’ultimo sangue!

• Dopo le prime scaramucce, i duelli fra i campioni di Krakoa e Arakko si fanno più seri…

• …quasi tutti, almeno!

X-FORCE 11

Autori: Zeb Wells, Carmen Carnero, Gerry Duggan, Phil Noto

Marzo 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Hellions (2020) #6, Cable (2020) #6

• X of Swords, capitolo 11!

• Il crossover mutante di inizio 2021 volge al termine, ma chi vincerà il torneo fra Krakoa e Arakko?

• E come sta andando la missione di Sinistro e dei suoi Hellions su Altromondo?

• Inoltre: riflettori puntati sul giovane Cable e sull’inarrestabile Gorgon!

AVENGERS 28

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #38

• Il ritorno della… Fenice!

• L’era di Konshu si è conclusa, ma è in arrivo una delle entità più potenti del cosmo.

• E per gli Avengers il livello di allarme è massimo.

• In più, Mefisto sarà anche morto, ma la sua minaccia resta!

IRON MAN 3

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #3

• La mente di Iron Man è nel caos!

• Stanco di essere un eroe di strada, Tony Stark vorrebbe più gratificazioni, ma tutto ciò che si trova davanti è una nuova minaccia.

• Un viaggio in Oklahoma diventa l’occasione per confrontarsi con Hellcat, voce della ragione in un momento di crisi esistenziale.

• Ma non sarà una vacanza, e il Vendicatore d’oro avrà poco tempo per schiarirsi le idee!

THOR 9

Autori: Donny Cates, Nic Klein

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #9

• Il ritorno di Donald Blake!

• Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui Thor ha avuto bisogno della sua identità umana…

• …ma dove è stato il buon dottore per tutto questo tempo?

• L’inizio di una nuova, sconvolgente saga!

CAPITAN AMERICA 27

Autori: Ta-Nehisi Coates, Bob Quinn

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #23

• Un punto di svolta clamoroso nelle avventure della Sentinella della Libertà!

• Sharon Carter si getta nella mischia sfoggiando l’armatura di Iron Patriot.

• Al suo fianco nella battaglia contro Selene ci sono Capitan America, Falcon e Winter Soldier.

• In gioco c’è una parte della sua anima… e le inquietanti mire dell’Elite al Potere!

SAVAGE AVENGERS 15

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #13

• Savage Avengers uniti!

• Il Dr. Strange ed Elektra hanno assemblato un insolito team di eroi, e ora devono studiare un piano per sconfiggere Kulan Gath.

• Peccato che finora il pressoché onnipotente negromante sia sempre stato un passo avanti a loro…

• Non potete immaginare quale insolita arma si troverà a brandire Conan contro le forze del male!

CAPTAIN MARVEL 20

Autori: Kelly Thompson, Lee Garbett, Belén Ortega

25 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #22/23

• L’inizio di una nuova, incredibile saga!

• New York è sotto attacco, e questa volta Capitan Marvel non può fare niente per salvarla!

• Carol Danvers è stata catapultata nel futuro… ma com’è successo?

• Nuovi alleati, vecchie conoscenze, misteri, avversari sorprendenti e combattimenti spettacolari: cosa chiedere di più?

FANTASTICI QUATTRO 27

Autori: Dan Slott, R.B. Silva, Paco Medina, Will Robson

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #25

• Una nuova era per i Fantastici Quattro! In arrivo nuovi criminali, nuove uniformi e… un nuovo disegnatore!

• Chi è il Timoniere? È qui per salvare o distruggere la nostra realtà?

• Perché Victoriosa è a New York?

• E come la prenderà la Torcia Umana?

AMAZING SPIDER-MAN 55

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason, Matthew Rosenberg, Federico Vicentini

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #52, Amazing Spider-Man (2018) #52.LR

• Prosegue Ultimi resti, saga a tinte horror che porta a conclusione la trama di Kindred!

• La morte è sempre stata una compagna di Peter Parker, ma forse non l’aveva mai vista così da vicino!

• Inizia il viaggio nel Piano Astrale dell’Ordine della ragnatela!

• Inoltre un finale sconvolgente con… la morte di Spider-Man?!

AMAZING SPIDER-MAN 56

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Matthew Rosenberg, Federico Vicentini

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #53, Amazing Spider-Man (2018) #53.LR

• Mark Bagley ritorna come disegnatore regolare nel penultimo capitolo di Ultimi resti!

• Una sequenza agghiacciante con l’inevitabile incontro tra Spider-Man e Kindred!

• E, sì, finalmente scopriremo chi si cela sotto la sua maschera!

• Inoltre, un nemico invincibile scappa dalla prigionia, e l’unico a poterlo fermare è… il Mangiapeccati?!

DAREDEVIL 21

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

4 marzo 2021 • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #21

• L’attesa è finita! Daredevil torna a indossare il suo iconico costume rosso per l’inizio di un nuovo, sconvolgente arco narrativo!

• La battaglia di New York si è conclusa, ma la guerra è ben lungi dall’essere vinta!

• Mentre Matt Murdock lotta per appagare il suo senso di giustizia…

• …un suo vecchio nemico di stabilisce a Hell’s Kitchen!

L’IMMORTALE HULK 32

Autori: Al Ewing, Jeff Lemire, Joe Bennett, Mike Del Mundo

Febbraio 2021 • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #37, Immortal Hulk:

The Threshing Place (2020) #1

• Quando Bruce Banner venne portato per la prima volta nella Base Shadow, fu fatto a pezzi e rinchiuso in contenitori di vetro.

• Ma Banner fu solo la seconda cavia, e ora la prima è libera!

• Una bambina sparisce in una fattoria del Kansas: chi l’ha rapita?

• C’è un mostro che vaga nel cuore dell’America… e non è Hulk

L’IMMORTALE HULK 33

Autori: Al Ewing, Jon Davis-Hunt

Febbraio 2021 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal She-Hulk (2020) #1

• L’invasione dei Cotati ha cambiato ogni cosa per She-Hulk, che alla fine di Empyre è diventata immortale!

• Ora Jennifer Walters ha una nuova prospettiva di vita, ma le cose non saranno semplici per lei…

• La Gigantessa di Giada si ritroverà infatti a vagare nel Regno di Sotto.

• Preparatevi a una storia spaventosa e impressionante!

DEADPOOL 6

Autori: Kelly Thompson, Kevin Libranda

11 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Deadpool (2019) #6-7

• Deadpool invade la nazione degli X-Men!

• Wade Wilson si aspettava un invito a Krakoa…

• …ma non vedendolo arrivare, ha deciso di portarsi avanti!

• Un’intera nazione di armi biologiche e guerrieri mutanti contro il Mercenario Chiacchierone.

VENOM 31

Autori: Donny Cates, Luke Ross, Guiu Villanova

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Venom (2018) #29, Web of Venom: Wraith (2020)

• I segreti della Resistenza a Codex infine rivelati!

• Chi si nasconde dietro questo nuovo terrificante simbionte?

• Direttamente dalle pagine di Guardiani della Galassia, il Fantasma!

• Ma qual è il suo legame con Knull?

GUARDIANI DELLA GALASSIA 6

Autori: Al Ewing, Marcio Takara

Febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #6

• Una storia speciale incentrata su Nova, il Razzo Umano!

• Scoprite i segreti di Richard Rider in una seduta psicoanalitica che non scorderete facilmente!

• Intanto, le conseguenze di Empyre cominciano a influenzare le storie dei Guardiani della Galassia…

•Disegnatore ospite, Marcio Takara (Hellblazer, Captain Marvel)!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DE MATTEIS 2

Autori: J.M. DeMatteis, Mike Zeck, Jerry Bingham, Herb Trimpe

25 febbraio 2021 • 16×21, B.,

96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #294, Spectacular Spider-Man (1976) #132, Marvel Team-Up (1972) #101, #111

• Il gran finale de L’ultima caccia di Kraven, una delle più celebri storie Marvel di sempre!

• Comincia qui la riproposta degli episodi di Marvel Team-Up scritti da DeMatteis!

• Nottolone sotto accusa, una storia mai ristampata dai tempi dell’Editoriale Corno!

• Inoltre: Ragni e serpenti, con i Difensori e l’Uccisore di demoni!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 26

Autori: Chris Claremont, Frank Miller

11 febbraio 2021 • 16×21, B.,

96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Wolverine (1982) #1/4

• Chris Claremont. Frank Miller. Wolverine.

• Due grandi autori e un grande personaggio per la prima, mitica miniserie dedicata all’artigliato canadese!

• Logan è in Giappone per salvare l’amata Mariko da un destino crudele!

• In un unico albo, la saga che ha ispirato il film Wolverine: L’immortale!

SPIDER-WOMAN VOL. 1: CATTIVO SANGUE

Autori: Karla Pacheco, Pere Pérez, Paolo Siquiera, Mattia De Iulis

Marzo 2021 • 17×26, C.,

136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Spider-Woman (2020) #1/5

• Il grande ritorno di Spider-Woman!

• Ultimamente, Jessica Drew non si sente molto bene… e non è solo colpa della stanchezza o dello stress.

• Per rimettersi in piedi, accetta un lavoro all’apparenza semplice, ma che darà il via a una catena di eventi e di rivelazioni sconvolgenti.

• E non è esagerato dire che la vita della Donna Ragno potrebbe cambiare per sempre!

GHOST-SPIDER VOL. 2: PARTY PEOPLE

Autori: Seanan Maguire, Ig Guara, Rosi Kampe

Marzo 2021 • 17×26, B.,

112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Ghost-Spider (2019) #6/10

• La conclusione della saga dell’Uomo Lupo!

• Giunta nell’Universo Marvel per frequentare l’università, la Gwen Stacy di Terra-65 si imbatte in uno dei super criminali più inquietanti!

• Sullo sfondo, le vicende dei Champions conseguenti a Outlawed – Fuorilegge!

• Testi dell’autrice del romanzo Middlegame e disegni dell’artista di Conan: Serpent War!

THE TWELVE: RISVEGLI

Autori: J.M. Straczynski, Chris Weston

Marzo 2021 • 18,3×27,7, C.,

336 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: The Twelve (2008) #1/12, The Twelve: Spearhead (2010) #1

• Il ritorno di una generazione di grandi eroi della Golden Age!

• Per sessant’anni, il mondo intero sembrava essersi dimenticato di dodici combattenti in costume…

• …ma ora sono tornati, riuniti per investigare su un giallo che coinvolge i loro stessi segreti!

• Una straordinaria serie completa scritta da J.M Straczynski (Babylon 5) e disegnata dal maestro britannico Chris Weston (Authority).

DEADPOOL ASSASSINO

Autori: Cullen Bunn, Mark Bagley

Marzo 2021 • 17×26, C.,

144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Deadpool: Assassin #1/5

• Il primo comandamento di Deadpool? Non avrai altro assassino all’infuori di me!

• Sarà giustizia violenta per ogni altro killer che non rispetterà il suo codice morale.

• Testi di Cullen Bunn, lo sceneggiatore che ha firmato la storia di Wade più venduta di sempre, Deadpool uccide l’Universo Marvel.

• Disegni di un artista d’eccezione: Mark Bagley (Ultimate Spider-Man)!

AVENGERS VOL. 4: CRISI NEI DIECI REGNI

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness, Jason Masters

Marzo 2021 • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Avengers (2018) #18/21, Free Comic Book Day 2019: Avengers #1

• La Guerra dei Regni è arrivata a Washington, e gli eroi della capitale sono pronti all’azione!

• A cosa servono gli Avengers quando c’è… lo Squadrone Supremo d’America?

• Nel frattempo, Malekith assalta il Monte Avengers, con Capitan Marvel che guida la resistenza.

• Uno scontro epocale per gli Eroi più potenti dei Dieci Regni!

L’IMMORTALE HULK VOL. 3: HULK ALL’INFERNO

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Kyle Hotz

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Immortal Hulk #11/15

• Un nuovo raccapricciante capitolo per la miglior serie Marvel degli ultimi anni.

• Il Gigante di Giada è finito all’inferno e deve affrontare la creatura che governa il regno dei morti.

• Parla attraverso molte bocche, distrugge con molte mani e conosce solo l’odio.

• Bruce Banner appartiene all’inferno, ma l’Immortale Hulk non ha padroni!

VENOM VOL. 3: CARNAGE SCATENATO

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman, Frank Tieri, Juanan Ramirez, AA.VV.

Marzo 2021 • 17×26, C.,

136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Web of Venom: Ve’nam (2018) #1, Web of Venom: Carnage Born (2018) #1, Web of Venom: Unleashed (2019) #1, Web of Venom: Cult of Carnage (2019) #1

• Lo sconvolgente ritorno di Carnage e un viaggio nel mondo di Venom e dei simbionti.

• Durante la guerra del Vietnam, i Klyntar vennero usati come armi segrete…

• Con la partecipazione di una minaccia dallo spazio e una setta assassina sulla Terra!

• Inoltre, una storia dal punto di vista del simbionte di Eddie Brock

VENOM COLLECTION VOL. 14: BRUTTA GIORNATA AL DAILY BUGLE

Autori: Larry Hama, Tom Lyle,

Ron Lim, Peter David, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Spider-Man: The Venom Agenda (1998) #1, Venom: Finale (1997) #1/3, Amazing Spider-Man Annual (1964) #25/26, Amazing Spider-Man (1963) #388, Spider-Man Special Edition: The Trial of Venom (1992) #1, Spectacular Spider-Man Annual (1979) #12, Web of SpiderMan Annual (1985) #8

• Finisce con il botto la nuova edizione delle storie del V-Man degli anni 90!

• L’ultima miniserie e uno speciale con ospite Spider-Man!

• Una selezione di storie brevi, compresa quella che narra l’origine di Venom!

• Inoltre, un inedito del 1992 scritto da Peter David: Il processo a Venom!

IRON MAN DI DENNIS O’NEIL VOL. 1: CHI INDOSSERÀ L’ARMATURA?

Autori: Dennis O’Neil, Paul Smith, Luke McDonnell, Steve Ditko, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

336 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Iron Man (1963) #158/170, Avengers (1963) #231

• Inizia qui la nuova edizione di uno dei cicli narrativi di Iron Man più amati!

• Rivivete con noi la seconda caduta nell’alcolismo di Tony Stark!

• Ospiti speciali: Moon Knight, Machine Man e gli Avengers!

• Inoltre, un momento storico delle storie del Vendicatore d’oro: il passaggio di consegne!

BLACK PANTHER: CHI È LA PANTERA NERA?

Autori: Reginald Hudlin, John Romita Jr.

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Black Panther (2005) #1/6

• Nel cuore dell’Africa si cela il paradiso tecnologico del Wakanda, una terra che nella storia non è mai stata conquistata.

• Un gruppo di spietati mercenari si appresta però a varcarne i confini, e solo un uomo si erge di fronte a loro: colui che di quel regno è il sovrano.

• Il suo nome è T’Challa, ma il mondo lo conosce – e lo teme – come Pantera Nera!

• La storia che ha ridefinito uno dei personaggi Marvel più amati, un classico moderno firmato dal produttore di Django Unchained Reginald Hudlin e dal fuoriclasse della matita John Romita Jr.!

X-MEN: GENESI MUTANTE 2.0

Autori: Chris Claremont, Jim Lee, John Byrne, Scott Lobdell

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

200 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: X-Men (1991) #1/7

• Per affrontare i pericoli del mondo moderno serve una squadra di X-Men moderna… anzi, ne servono due!

• Il futuro di Magneto, il passato di Wolverine e gli Uomini-X presi nel mezzo.

• Gli Accoliti, la prima apparizione del Team X, i ninja della Mano, i gemelli Fenris, Omega Red e Sabretooth: cosa chiedere di più?

• Quattro dei più grandi autori di sempre danno vita a una mitica sequenza di storie che hanno fatto entrare i Figli dell’Atomo negli anni Novanta ridefinendone il look e l’universo narrativo, qui in una spettacolare versione rimasterizzata.

X-MEN DI SEAGLE & KELLY VOL. 5: CACCIA A XAVIER

Autori: Joe Kelly, Steve T. Seagle, Chris Bachalo, Adam Kubert

Marzo 2021 • 17×26, C.,

192 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: X-Men #82/85, Uncanny X-Men #362/365

• Il Professor Xavier è finalmente tornato…

• …ma perché guida la Confraternita dei Mutanti Malvagi?

• Una saga completa che ha rivoluzionato il mondo degli X-Men!

• Il gran finale del ciclo scritto da Steven T. Seagle e Joe Kelly, con un toccante epilogo disegnato da Alan Davis e… il ritorno di Magneto!

SPIDER-MAN: MORTE IMMINENTE

Autori: Dan Slott, John Romita Jr., Mario Alberti, Mark Waid, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

272 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #600/605

• La nuova edizione dell’epico Amazing Spider-Man #600 in tutto il suo splendore!

• La storia che anni dopo innescò la saga di Superior Spider-Man!

• I ritorni di Mary Jane e del Camaleonte!

• Una delle rare storie del Ragno disegnate da Mario Alberti (X-Men/ Spider-Man)!

NAMOR IL SUB-MARINER DI JOHN BYRNE VOL. 2

Autori: John Byrne, Scott Lobdell, Ron Marz, Jae Lee, AA.VV.

Giugno 2021 • 18,3×27,7, C.,

744 pp., col., con sovraccoperta

Euro 75,00

Contiene: Namor the Sub-Mariner (1990) #19/40, Namor the SubMariner Annual #1/2

• Si conclude il ciclo narrativo del maestro John Byrne!

• La serie anni Novanta di Namor torna disponibile nella sua interezza dopo quasi tre decenni!

• Namorita, Punisher, Iron Fist, Shanna,Wolverine e i Difensori sono solo una piccola parte del cast che accompagnerà il Sub-Mariner nelle sue avventure tra terra e mare.

• Inoltre, alcune storie mai viste prima in Italia!

MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-WOMAN VOL. 1

Autori: Marv Wolfman, Archie Goodwin, Carmine Infantino, Ron Wilson, AA.VV.

Marzo 2021 • 17×26, C., 272 pp., col., con sovraccoperta • Euro 25,00

Contiene: Marvel Spotlight (1971) #32, Marvel Two-in-One (1974) #29/33,

Spider-Woman (1978) #1/8

• Un classico degli anni 70 Marvel torna finalmente disponibile: le origini e le prime mitiche avventure di Spider-Woman!

• Chi è Jessica Drew? E com’è diventata un’eroina?

• Cresciuta tra le braccia dell’Hydra, Jessica ne è diventata uno degli agenti di punta, fino a quando gli incontri con Nick Fury e con la Cosa hanno cambiato per sempre la sua vita.

• Un volume imperdibile, con storie mai più riproposte in Italia dai tempi dell’Editoriale Corno!

MARVEL MASTERWORKS: DEVIL VOL. 9

Autori: Gerry Conway, Gene Colan

Giugno 2021 • 17×26, C., 272 pp., col., con sovraccoperta

• Ci sono due nuovi giustizieri a San Francisco, e i loro nomi sono Devil e la Vedova Nera!

• Una nuova città, una nuova vita e una nuova partner per Matt Murdock. Ma se credete che tutto stia andando a gonfie vele… be’, vi sbagliate di grosso!

• Anche perché a dare filo da torcere al nostro eroe – anzi, ai nostri eroi – ci sono avversari del calibro di Electro, Killgrave e Mr. Fear.

• Un momento cruciale nella storia di Cornetto, raccontato da due fuoriclasse dei comics. Quello che si dice un vero e proprio Capolavoro Marvel!

CONAN IL BARBARO: LA SETTA DI KOGA THUN

Autori: Gerry Duggan, Ron Garney

Febbraio 2021 • 18,3×27,7, C.,

128 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Savage Sword of Conan (2019) #1/5

• Finalmente in volume, i primi numeri del revival di Savage Sword of Conan del 2019!

• Una spettacolare saga del Cimmero disegnata dall’artista di Daredevil e Captain America.

• Conan il Barbaro contro gli Uomini Serpente delle storie di Kull il Conquistatore!

• Inoltre, un’ampia sezione di extra con copertine inedite.

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 12

Autori: Saladin Ahmed, Luke Ross

25 febbraio 2021 • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan: Battle for the Serpent Crown (2020) #3/4

• La battaglia per la Corona del Serpente continua qui!

• Conan il Barbaro è giunto nell’Universo Marvel, e ora nessuno potrà ostacolare la sua missione…

• …nemmeno Pantera Nera e Namor il Sub-Mariner!

• E intanto, Mefisto continua a tessere la sua ragnatela di intrighi!

