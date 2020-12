Come ogni mese, vi riportiamo le novità Home Video Koch Media di gennaio 2021, con numerosi titoli da collezionare e recuperare!

Le novità Home Video Koch Media di gennaio 2021

Il meglio deve ancora venire – Dal 21 gennaio in DVD e Blu-ray

SCHEDA

Genere: Commedia, Drammatico

Cast: Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki

Regista: Alexandre de La Patellière, Matthieu

Delaporte

Anno: 2019

Edizione: Koch Media/Lucky Red

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Dopo il grande successo al cinema, arriva in home video una commedia che parla dritto al cuore-Un inno all’amicizia che diverte e commuove. Arthur e César sono due grandi amici di vecchia data, dai caratteri decisamente diversi. A seguito di un colossale malinteso entrambi si convincono che l’altro abbia una grave malattia: decidono così di riprendersi il tempo perduto e godersi insieme i giorni che verranno, tra i ricordi del passato e nuove avventure che lasceranno un segno profondo.

The Song of Names – La musica della memoria – Dal 21 gennaio in DVD e Blu-ray

SCHEDA

Genere: Drammatico

Cast: Tim Roth, Clive Owen, Gerran Howell

Regista: François Girard

Anno: 2019

Edizione: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Tratto dall’omonimo romanzo di Norman Lebrecht, con i candidati al Premio Oscar

Clive Owen e Tim Roth – Martin Simmonds (Tim Roth) è stato perseguitato per tutta la vita dalla misteriosa scomparsa del migliore amico, un virtuoso violinista ebreo polacco, Dovidl Rapaport, scomparso poco prima del concerto di debutto che avrebbe lanciato la sua brillante carriera. Trentacinque anni dopo, Martin scopre che Dovidl (Clive Owen) potrebbe essere ancora vivo e intraprende un’ossessiva ricerca intercontinentale per trovarlo e scoprire perché se n’è andato.

Sei minuti a mezzanotte – Dal 21 gennaio in DVD e Blu-ray

SCHEDA

Genere: Thriller, Drama

Cast: Judi Dench, James D’Arcy, Jim Broadbent

Regia: Andy Goddard

Anno: 2020

Edizione: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Un thriller con un cast d’ eccezione: i Premi Oscar Judi Dench e Jim Broadbent e il vincitore di due Emmy, Eddie IzzardEstate 1939. L’insegnante Thomas Miller (Eddie Izzard) accetta un controverso ruolo dell’ultimo minuto, insegnando inglese alle figlie dei nazisti di alto rango presso l’Augusta-Victoria College, una scuola sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Sotto l’occhio attento della direttrice Miss Rocholl (il Premio Oscar Judie Dench), le ragazze imparano a rappresentare l’ideale della femminilità tedesca. La scoperta del corpo di un ex insegnante, metterà Thomas nella condizione di dover fuggire dalla polizia con la minaccia di essere impiccato per omicidio.

Børning Collection – Dal 21 gennaio in DVD e Blu-ray

SCHEDA

Genere: Action, Comedy

Regia: Hallvard Bræin

Cast: Anders Baasmo Christiansen, Ida Husøy

Anno: 2014, 2016

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 2 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

EXTRA E BONUS

Trailer

BØRNING 1 – CORSA SENZA REGOLE

Roy è un meccanico appassionato di motori ed auto di grossa cilindrata e partecipa spesso anche a gare di strada con la sua Mustang gialla. Dopo aver perso un importante gara locale, Roy viene sfidato dal suo storico rivale TT in una corsa clandestina della Norvegia a Capo Nord alla quale si uniranno decine di altri piloti. Chi vincerà sarà il re della strada.

BØRNING 2 – CORSA TRA I GHIACCI

Dopo due anni di prigione per aver partecipato a una corsa illegale su strada, Roy decide di rimettere in sesto la sua vita e ad essere un buon modello per sua figlia Nina. Roy rifiuta così di partecipare a una nuova corsa nel nord della Russia, ma quando scopre che sua

figlia parteciperà alla gara assieme al suo fidanzato, sarà costretto a cambiare idea.

A.R.I. Il mio amico Robot – Dal 21 gennaio in DVD e Blu-ray

SCHEDA

Genere: Family, ComedyRegia: Stephen Shimek

Cast: Jude Manley, Sophia Alongi, Justin Phillip

Anno: 2020

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Un family movie fantascientifico all’insegna dell’avventura e dell’amicizia – Il giovane Noah trova il robot A.R.I. nel laboratorio dove lavora il padre. Dopo averlo riavviato accidentalmente, A.R.I. prende vita e Noah decide di portarlo a scuola per mostrarlo all’amica Bethany. I due scoprono così che il robot possiede delle abilità speciali, come volare e diventare invisibile. I suoi programmatori però vogliono rimpossessarsene a tutti i costi per trasformarlo in un’arma letale. Riuscirà Noah a proteggere il suo simpatico amico?

Lena e Snowball – Dal 21 gennaio in DVD

SCHEDA

Genere: Family, Comedy

Regia: Brian Herzlinger

Cast: Robert Knepper, Wade Williams, Branscombe

Richmond

Anno: 2021

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Una fantastica avventura per tutta la famiglia sulla forza dell’amicizia – Due contrabbandieri trasportano un piccolo leone bianco per consegnarlo ad un ricco collezionista di animali esotici. Niente va come previsto e il cucciolo di leone fugge. Fortunatamente viene trovato dalla giovane Lena e tra i due nasce rapidamente un legame tenero e profondo. Ma gli ostacoli e le insidie sono in agguato. Riuscirà Lena a proteggere il suo nuovo amico dai pericolosi contrabbandieri?

Bride of Re-Animator – Dal 21 gennaio in DVD e Blu-ray

SCHEDA

Genere: Horror

Regia: Brian Yuzna

Cast: Jeffrey Combs, Bruce Abbott, Claude Earl

Jones

Anno: 1990

Edizione: Midnight Classics

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 2 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Commento audio sottotitolato col regista Brian Yuzna

Commento audio sottotitolato con gli attori Jeffrey Combs e Bruce Abbott

Commento audio sottotitolato col regista Brian Yuzna, l’attore Jeffrey Combs, il responsabile degli effetti speciali Thomas Rainone e il suo team

Brian Yuzna ricorda il film

Carnival Sequence: scena tagliata

Meg is Re-Animated: scena tagliata

Getting Ahead in Horror: making of Splatter Masters: intervista con il team degli

effetti speciali

effetti speciali Theatrical Trailer

Dietro le quinte – Effetti speciali

Intervista esclusiva by Midnight Factory al regista Brian Yuzna

Booklet 24 pagine e card da collezione

Diretto da Brian Yuzna, arriva per la prima volta in versione restaurata HD il sequel di Re-Animator – Il malefico dottor Herbert West, con il collega Dan Cain, dopo i disastri dei loro esperimenti lavorano in un ospedale in Perù, durante la dittatura del 1991. Utilizzando i cadaveri per i loro esperimenti, scoprono una sostanza in grado di ridare vita non solo ai morti, ma persino alle singole parti di un cadavere. Tornati nel Massachusetts, i due tentano di ridare vita alla fidanzata morta di Cain, di cui è stato conservato il cuore.

The Wretched – La Madre Oscura – Dal 21 gennaio in DVD e Blu-ray

SCHEDA

Genere: Horror

Regia: Brett Pierce, Drew T. Pierce

Cast: Azie Tesfai, Piper Curda, Zarah Mahler

Anno: 2019

Edizione: Midnight Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS

Trailer

Commento audio dei registi

Booklet 12 pagine

L’horror rivelazione del 2020 diretto dai Pierce Brothers – Ben è un adolescente il cui equilibrio interiore viene sconvolto dalla separazione dei suoi genitori. Recatosi dal padre per passare con lui l’estate, il giovane trova conforto nella rilassante vita del paesino sul lago e nel lavoro presso il porto turistico. Una quiete, però, ben presto sconvolta da una presenza mostruosa scappata dal bosco e dalla casa dei vicini che sarà causa di sparizioni, eventi nefasti e morte.

Dead Ant – Monsters vs. Metal

SCHEDA

Genere: Horror, Comedy

Regia: Ron Carlson

Cast: Sean Astin, Tom Arnold, Jake Busey

Anno: 2019

Edizione: Midnight Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Booklet 12 pagine