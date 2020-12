Anche questo mese, vi riportiamo le novità saldaPress di gennaio 2021, con tanti titoli da non perdere: arriva BUFFY VOL.3, così come continuano Godzilla e Animosity.

Il cut horror firmato dal creatore di “Preacher” e “The Boys” in edizione integrale e in un unico volume – Potrebbe sembrare una normale indagine a un magazzino di Long Beach per gli agenti Shaw e McGregor. Ma quella che sembra una semplice azione di routine si rivela essere invece l’inizio di un incubo senza fine che affonda le radici in un mistero raccapricciante e che non lascia via di scampo. Da Garth Ennis (PREACHER, DREAMING EAGLES, JIMMY’S BASTARDS, PUNISHER: MAX) e Goran Sudzuka, una storia spaventosa e senza precedenti raccolta in un unico volume.

Il terzo volume della nuova serie dedicata alla più famosa ammazzavampiri della TV! DAL PROFONDO è il terzo volume derlla serie BUFFY – L’AMMAZZAVAMPIRI, reboot a fumetti della leggendaria serie TV con protagonista Sarah Michelle Gellar che ha dato i natali a uno dei personaggi più iconici della storia della televisione. Il nuovo corso di storie rimette in scena il personaggio aggiornandolo con un’ambientazione più recente, nuovi alleati e nuovi nemici (anche se i fan riconosceranno diversi comprimari della serie originale). In questo terzo volume, che si collega all’evento BOCCA DELL’INFERNO, (crossover fra la serie Buffy e Angel) Buffy se la dovrà vedere con Drusilla, che ha appena aperto – letteralmente! – le porte dell’Inferno. E, mentre lei affronta il cuore del problema, i suoi alleati dovranno affrontare un’orda di demoni. BUFFY – L’AMMAZZAVAMPIRI è una serie pensata per appassionare i neofiti di questo storico personaggio e, al tempo stesso, regalare nuove emozioni agli appassionati di lunga data.

Il creatore di “The Boys” racconta la fine della II Guerra Mondiale – Prosegue la pubblicazione delle grandi storie di guerra di Garth Ennis nell’edizione cronologica progettata da saldaPress per il mercato italiano. In questo volume: – Screaming eagles (disegni di Dave Gibbons, disegnatore di WATCHMEN di Alan Moore): all’interno del loro nuovo quartier generale in Germania, quattro soldati americani scoprono una fortuna in opere d’arte rubate, oggetti d’antiquariato e oggetti di valore. E decidono di divertirsi, prima di tornare al fronte. – || Tiger di Johann (disegni di Chris Weston – disegnatore di INVISIBLES di Grant Morrison – e Gary Erskine): negli ultimi giorni della II Guerra Mondiale, il comandante di un tank Tiger cerca di salvare i suoi uomini, convincendoli a disertare e ad arrendersi agli americani prima che vengano uccisi nello scontro coi sovietici.

ANIMOSITY VOL. 6 di MARGUERITE BENNETT, ELTON TOMASI E RAFAEL DE LA TORRE

Un nuovo inizio per l’apocalisse animale più popolare del fumetto mondiale – Gli animali si sono risvegliati e hanno sviluppato coscienza e parola. Ora dominano il mondo, costituendo una reale minaccia per tutti, compresa la piccola Jesse che, in compagnia del suo fedele cane Sandor, sta attraversando gli Stati Uniti alla ricerca di suo fratello Adam. In questo nuovo capitolo della saga ANIMOSITY – creata da Marguerite Bennett e in sviluppo come pellicola cinematografica prodotta da Legendary Entertainment – inizia una nuova avventura. Un ottimo punto di partenza per i nuovi lettori, in cui Sandor, Jessie e i loro compagni di viaggio si troveranno ad attraversare i campi petroliferi del Texas, ora governato da regnanti feroci, senza scrupoli ed estremamente pericolosi. E una sola cosa vale più del petrolio: il sangue.