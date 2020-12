Chainsaw Man è la prossima serie a cui saranno dedicate delle nuove figure di Nendoroid! La serie manga originale di Tatsuki Fujimoto ha terminato le sue uscite sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ed è uno dei manga più seguiti dell’anno. Per celebrare la fine della sua corsa, Good Smile Company ha annunciato che presto saranno disponibili sul mercato delle nuovissime figure Nenbdoroid dedicate ai personaggi di Chainsaw Man. Non solo, ma hanno anche rivelato un’anteprima delle prime due figure: sono Denji, la sua forma completa di Chainsaw Man e Power.

Good Smile Company ha confermato che ulteriori informazioni su queste adorabili nuove aggiunte saranno pubblicate abbastanza presto e il loro account Twitter ufficiale ha rivelato i primi prototipi di Denji e Power. Questi includono anche un’adorabile figure per Pochita:

Nendoroids of Denji and Power from "Chainsaw Man" are in the works! Stay tuned for more information coming soon!#chainsawman #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/J2D35z34ku — GoodSmile_US (@GoodSmile_US) December 14, 2020

Sebbene Chainsaw Man abbia terminato la sua corsa sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, è ben lontano dalla fine, poiché in realtà era la fine di una “Parte 1” e che una parte completamente nuova inizierà a essere pubblicata nell’app Jump + in Giappone in un secondo momento.

Non solo il manga continuerà con una nuova serie, perché è anche stato annunciato ufficialmente che Chainsaw Man riceverà un adattamento anime. Non ci sono molti dettagli sull’anime al momento della stesura, ma sarà prodotto da Studio MAPPA, attualmente al alvoro sulla Stagione Finale dell’Attacco dei Giganti (qui trovate la mia non troppo entusiastica recensione del secondo episodio).

Acquistate Chainsaw Man: 1 QUI!