Il nuovo capitolo di My Hero Academia ha spiegato perché Gigantomachia ha finalmente perso i sensi! La guerra tra gli eroi e i cattivi è finalmente arrivata ai suoi momenti finali mentre entrambe le parti stanno cercando di trovare una via d’uscita dalla battaglia per una parvenza di vittoria.

Uno dei fattori letteralmente più grandi in questa battaglia finale è stato Gigantomachia, e in un capitolo precedente abbiamo visto come Momo Yaoyorozu e il resto della Classe 1-A hanno combattuto per convincerlo ad assumere un sedativo. Ma anche se sono riusciti a convincerlo a mangiarlo, non ha funzionato come previsto.

Gigantomachia ha effettivamente iniziato a sentire l’effetto del sedativo poco prima di svenire. Il nuovo capitolo riprende immediatamente dopo che Gigantomachia ha iniziato a perdere le sue forze, e Best Jeanist teorizza che ciò stia avvenendo per via degli sforzi combinati di tutti che hanno costantemente logorato Gigantomachia fino a questo punto.

Il capitolo 294 della serie continua a mostrarci che per ora le cosa stanno andando a favore degli eroi anche grazie al fatto che Gigantomachia inizia finalmente a sentire l’effetto del sedativo. Best Jeanist si rende quindi conto che il lavoro di tutti gli eroi ha ridotto Gigantomachia fino a questo punto, poiché il mostro ha sentito i colpi degli eroi che cercavano di fermarlo.

In futuro, gli eroi avranno un piano adatto per contrastare il suo incredibile potere, se dovessero combatterlo di nuovo. Ma lo stesso vale anche per i cattivi, in ​​quanto Shigaraki probabilmente sarà ancora più potente, la prossima volta.

