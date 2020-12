Le uscite Planet Manga di Febbraio 2021 vedono il ritorno di Sing “Yesterday” for Me di Kei Toume, sulla scia della serie anime disponibile su Crunchyroll Italia.

Debutta il romanzo di Summers Wars, dal film omonimo di Mamoru Hosoda, e viene riproposto Kill la Kill in una edizione omnibus.

A seguire tutte le uscite Planet Manga di Febbraio 2021, ristampe incluse; qui le uscite di Gennaio 2021.

SING “YESTERDAY” FOR ME 1 (DI 11)

Autore: Kei Toume

Febbraio 2021 • 13×18, B., 224 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

KILL LA KILL – OMNIBUS

Autori: Ryo Akizuki, Trigger, Kazuki Nakashima

Febbraio 2021 • 13×18, B., 544 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

SUMMER WARS – IL ROMANZO

Autore: Kyohei Iwai

Febbraio 2021 • 13×18, B., 352 pp., b/n e col. • Euro 13,90

Il romanzo tratto da uno dei film animati più premiati e di successo del decennio, il primo anime in concorso a Locarno e candidato all’Oscar!

La ragazza più popolare del liceo ha chiesto a Kenji di far finta di essere il suo fidanzato per le vacanze estive. Nel frattempo a Oz, il mondo virtuale che regola quello reale, il virus Love Machine sta per causare un disastro planetario.