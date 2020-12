Pochi minuti fa, attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha reso disponibile il catalogo Anteprima 352 da cui apprendiamo le novità Panini DC Italia di febbraio 2021.

Le novità Panini DC Italia di febbraio 2021 – i dettagli

BATMAN 17

Autori: James Tynion IV, Guillem March, Javier Fernandez

11 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #92/93

• Grazie al misterioso piano del Designer, a Gotham City sta per avvenire la più grande rapina della storia!

• Batman sa cosa fare, ma prima dovrà sfuggire alla più ingegnosa trappola mortale che l’Enigmista abbia mai escogitato!

• La saga Progetti oscuri raggiunge l’apice narrativo!

• Nel frattempo, si profila una nuova minaccia… e Joker è al centro della scena!

BATMAN 18

Autori: James Tynion IV, Guillem March, Rafael Albuquerque, John Paul Leon, AA.VV.

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #94, Batman Secret Files (2020) #3

• La conclusione di Progetti oscuri!

• Le terribili macchinazioni del Designer hanno lasciato la vita di Batman a pezzi, e senza Alfred ora dovrà affrontare questa fase da solo!

• Inoltre, le motivazioni dietro le azioni dei potenti mercenari sguinzagliati da Deathstroke!

• Quattro storie firmate da alcuni degli autori più interessanti dei comics!

SUPERMAN 17

Autori: Robert Venditti, Jeff Parker, Michael Moreci, Scott Hepburn, AA.VV.

4 marzo 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman: Man of Tomorrow #9/10, #12

• Un pericoloso esperimento: Superman contro Brainiac!

• Un ritorno (non troppo) sgradito: Lobo!

• Uno spettacolo con lieto fine, ma non per Mongul!

• Un giorno di ferie per Superman!

BATMAN/SUPERMAN 9

Autori: Joshua Williamson, Clayton Henry

18 febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #11

• Doveva succedere prima o poi: Superman contro Batman!

• Per spazzare via l’Uomo d’Acciaio dalla faccia della Terra, il Pipistrello è stato trasformato in una bomba atomica umana.

• Mentre Batman lotta contro l’impulso di uccidere il suo amico, Superman deve tentare di risolvere la situazione e aiutare le altre vittime degli esperimenti di Ultra-Humanite.

• L’entusiasmante conclusione di Atomico, che nei mesi a venire si riverbererà nell’Universo DC!

JUSTICE LEAGUE 9

Autori: Robert Venditti, Xermanico, Robson Rocha

18 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #46/47

• L’ombra vendicativa dello Spettro si allunga sul mondo!

• La Justice League scende negli abissi del Tartaro in cerca di Jim Corrigan.

• Un terribile e potente guardiano attende sulla soglia dell’oscura prigione olimpica!

• Robert Venditti esplora la mitologia DC supportato dai potenti disegni di Xermanico e Robson Rocha!

FLASH 10

Autori: Joshua Williamson, Rafa Sandoval, Christian Duce

Marzo 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #755/756

• L’era di Flash si avvicina alla sua sfolgorante conclusione!

• Barry Allen è costretto a correre fianco a fianco con la sua terribile nemesi per sconfiggere Paradox!

• L’Anti-Flash ha un piano tutto suo e non si farà scappare l’occasione di portarlo a compimento!

• Joshua Williamson, Rafa Sandoval e Christian Duce aggiungono un importante tassello all’epopea di Flash!

LANTERNA VERDE 10

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Marzo 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #7

• Una nuova fase per la serie che ha ridefinito Lanterna Verde per il nuovo millennio!

• Dopo lo scontro con le Lanterne Anti-Materia, è il momento di scoprire la verità sulla guerra imminente e sul Graal Cosmico.

• Hal Jordan deve prepararsi ad affrontare la morte e la rinascita per salvare l’universo ancora una volta!

• Uno dei fumetti più folli e visivamente interessanti in circolazione!

AQUAMAN 9

Autori: Kelly Sue DeConnick, Miguel Mendonça

Febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #61

• Un matrimonio reale con una regina in coma: cosa potrebbe andare storto?

• Il regno di Xebel, la Fossa e la città di Dagon uniti e pronti a tutto!

• Chi proverà per primo ad annullare le nozze? Aquaman? O forse suo fratello Orm?

• Un numero che cambierà tutto per Atlantide!

WONDER WOMAN 9

Autori: Steve Orlando, Jan Duursema, Max Raynor

25 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #751/752

• Un nuovo inizio per Wonder Woman… o almeno, questo è quello che sperava!

• Diana si è appena trasferita a Boston, e la polizia l’ha messa in stato di arresto!

• Ora la Principessa delle Amazzoni dovrà dimostrare la sua innocenza…

• …senza contare le avversarie che incombono: le Moire Oscure, Warmaster e un misterioso ritorno dal passato.

HARLEY QUINN 9

Autori: Mark Russell, Sam Humphries, Sami Basri

Febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #69/70

• Harley Quinn è bravissima a combinare guai, ma non a pagare le tasse! Chi l’aiuterà a rimediare all’ennesimo pasticcio?

• Lo scrittore ospite Mark Russell ritorna per raccontare le nuove avventure dell’ex assistente di Joker!

• Ma come procede la nuova vita di Harleen a Los Angeles?

• La California sarà il posto giusto per lei… ora che ha deciso di darsi al wrestling?

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 2

Autori: John Byrne, Dick Giordano

18 febbraio 2021 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: The Man of Steel (1986) #5/6, Superman (1987) #1, Action Comics (1987) #584

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 10

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Andy Clarke

4 marzo 2021 • 16×21, B., 112 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #25, 30/33

• La conclusione dell’epocale saga Anno zero!

• Città selvaggia rivela una Gotham City completamente inedita…

• …con Batman impegnato a risolvere gli indovinelli di Edward Nygma.

• Dopo lo scontro finale con l’Enigmista, il Cavaliere Oscuro e la sua città non saranno più gli stessi!

JOKER: SPECIALE OTTANTESIMO ANNIVERSARIO

Autori: Brian Azzarello, Tony S. Daniel, Paul Dini, Jock, AA.VV.

Marzo 2021 • 18,3×27,7, C., 120 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Joker 80th Anniversary (2020) #1

• La celebrazione degli ottant’anni di caos del Principe Pagliaccio del Crimine!

• Un albo di grande formato dedicato al compleanno editoriale del più grande cattivo dei fumetti, con storie completamente inedite!

• Una variegata gamma di atmosfere e personaggi che definiscono l’impatto di Joker su Gotham e i suoi abitanti!

• Un mix di talenti ideale per chi si volesse avvicinare al mondo di Batman e della sua nemesi!

BATMAN: TRE JOKER 3

Autori: Geoff Johns, Jason Fabok

Febbraio 2021 • 17×26, B., 48 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Batman: Three Jokers (2020) #3

• All’insaputa di tutti, sono tre i Joker che hanno funestato Gotham per anni!

• Batman, Red Hood e Batgirl devono scoprire il loro piano prima che possa nascerne un quarto!

• Ma esiste un vero Joker? E quale incredibile segreto è stato nascosto sin dal suo esordio?

• Geoff Johns e Jason Fabok concludono la miniserie dell’anno!

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 3

Autori: Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Febbraio 2021 • 21,6×27,6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Joker: Killer Smile (2019) #3

• Tutto quello che il dottor Ben Arnell sapeva è sbagliato.

• A chi può rivolgersi ora? Joker lo aspetta a braccia aperte…

• …e tutto ciò di cui ha bisogno da lui sono le porte delle celle spalancate!

• L’incredibile thriller psicologico di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino raggiunge il climax e arriva al suo finale decisivo… oppure no?

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 1

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

Febbraio 2021 • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2019) #1

• Il grande ritorno di Question!

• Per anni, Vic Sage ha indossato una maschera per ripulire le strade di Hub City, e il suo è sempre stato un lavoro netto: c’era solo giusto o sbagliato.

• Ma ora è il momento del dubbio, delle incertezze, di una fine e di un nuovo inizio.

• Dalla penna di Jeff Lemire, il pluripremiato autore di Sweet Tooth!

BATMAN VOL. 1: IO SONO GOTHAM

Autori: Tom King, Scott Snyder, David Finch, Mikel Janín, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Batman: Rebirth (2016) #1, Batman (2016) #1/6

• L’inizio dell’acclamato ciclo di Tom King su Batman per i disegni di David Finch!

• Gotham City è una città oscura come il suo Cavaliere, piena di crimine e di minacce.

• Ora ci sono due nuovi eroi a proteggerla: Gotham e Gotham Girl!

• Ma nonostante l’arrivo dei due, il crimine non resta a guardare!

SUPERMAN: RINATO

Autori: Dan Jurgens, Peter Tomasi, Patrick Gleason, Patrick Zircher, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Superman #18/19, Action Comics (1938) #973/976

• Jon Kent è scomparso, e i suoi genitori stanno perdendo tutti i ricordi su di lui!

• Uno dei nemici più mortali dell’Uomo d’Acciaio ritorna per svelare la sua vera natura!

• Per salvare suo figlio, Superman dovrà affrontare il mistero più grande: chi è Clark Kent?

• Il primo monumentale crossover dell’Azzurrone nell’era Rinascita, scritto e disegnato da un team creativo stellare!

JUSTICE LEAGUE VOL. 4: LA SESTA DIMENSIONE

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Jorge Jiménez, Francis Manapul, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 264 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Justice League (2018) #19/28

• La chiave per salvare il Multiverso è nella Sesta Dimensione!

• Superman è l’unico a conoscere la verità, ma in questa avventura sarà l’eroe o il carnefice?

• Perpetua e la Legion of Doom si apprestano a sferrare il loro attacco, dopodiché l’Universo DC non sarà mai più lo stesso!

• L’edizione in volume della saga scritta da Scott Snyder e James Tynion IV che fa da preludio alla Guerra Giustizia/Destino!

JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 2: I SIGNORI DELL’ORDINE

Autori: James Tynion IV, Ram V, Álvaro Martínez, Miguel Mendonça, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Justice League Dark (2018) #8/12, Justice League Dark Annual (2019) #1

• La magia sta svanendo, e nuovi nemici intendono approfittare della debolezza della Terra!

• Dottor Fate ha riunito i Signori dell’Ordine, intrappolando la comunità magica!

• La nuova Justice League Dark costretta a sfuggire ai tranelli dell’ex alleato per combattere l’Altraspecie!

• James Tynion IV e Ram V non risparmiano colpi, in una serie in bilico tra horror e misticismo.

NIGHTWING VOL. 11: JOKER WAR

Autori: Dan Jurgens, Ryan Benjamin, Ronan Cliquet

Maggio 2021 • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Nightwing (2016) #70/74

• La saga Joker War approda sulle pagine di Nightwing!

• A causa delle manipolazioni della Corte dei Gufi, Ric Grayson è in bilico fra due identità… ma perché ha deciso di tornare a Gotham City?

• E cosa vuole da lui il Principe Pagliaccio del Crimine?

• Nightwing è destinato ad allontanarsi irrimediabilmente da Batman?

CATWOMAN VOL. 4: TORNA A CASA, GATTA

Autori: Ram V, Sean Murphy, John Timms, Mirka Andolfo, AA.VV.

Maggio 2021 • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Catwoman (2018) #9, #14, #15, #22/25

• Una nuova raccolta di storie dedicate alle avventure della Felina Fatale!

• Ram V, Mirka Andolfo e John Timms ci raccontano la lotta fra Selina Kyle e i criminali di Villa Hermosa…

• …mentre Sean Murphy (Batman: Cavaliere Bianco) porta la Gatta… nella giungla!

• Inoltre, l’evento Joker War approda sulle pagine di Catwoman!

LEGIONE DEI SUPER-EROI VOL. 2: IL PROCESSO ALLA LEGIONE

Autori: Brian M. Bendis, Ryan Sook, AA.VV.

Marzo 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Legion of Super-Heroes (2019) #7/12

• Continua l’incredibile avventura di Jon Kent nel futuro!

• La Legione dei Super-Eroi dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni!

• Con l’intera galassia contro di loro, anche i giovani eroi del futuro corrono il rischio di non sopravvivere!

• Brian M. Bendis e Ryan Sook proseguono le nuove storie della Legione con l’aiuto di trenta, eccezionali artisti!

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 2: SCONTRO TRA TITANI

Autori: Marv Wolfman, George Pérez

Marzo 2021 • 17×26, C., 232 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: New Teen Titans (1980) #9/16

• Deathstroke il Terminator è ancora una volta sulle tracce dei nostri eroi!

• L’epico scontro tra i New Teen Titans e i Titani del Mito, risorti dagli abissi del Tartaro!

• Una tragedia colpirà Starfire, costringendola a confrontarsi con la sua rabbia ribollente!

• Inoltre, la Doom Patrol e molti altri ospiti nel secondo capitolo del capolavoro di Marv Wolfman e George Pérez!

LANTERNA VERDE: RINASCITA

Autori: Geoff Johns, Ethan Van Sciver

Febbraio 2021 • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Green Lantern: Rebirth (2004) #1/6

• La storia che ha rilanciato il mito di Lanterna Verde!

• Prima di trasformarsi nel malvagio Parallax, Hal Jordan era considerato il migliore dei Guerrieri di Smeraldo… ma la sua avventura non è ancora finita!

• Il viaggio spirituale di un uomo in cerca di se stesso… e le ripercussioni che avrà per tutto l’Universo DC!

• Sessant’anni di storia del Corpo delle Lanterne Verdi rivisitati, oltre al ritorno di Sinestro e di Kilowog!

FRECCIA VERDE: ANNO UNO

Autori: Andy Diggle, Jock

Febbraio 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Green Arrow: Year One (2007) #1/6

• La versione moderna delle origini di Freccia Verde!

• Dopo essere stato tradito dal suo unico amico, Oliver Queen si ritrova bloccato su un’isola deserta in mezzo all’oceano.

• Con a disposizione solo il suo ingegno, il miliardario intraprende un viaggio che lo porterà a essere l’eroe di Star City!

• Il celebrato team creativo di Losers di nuovo insieme per ridefinire l’Arciere di Smeraldo!

SUPERMAN DI GEOFF JOHNS VOL. 1: L’ULTIMO FIGLIO DI KRYPTON

Autori: Geoff Johns, Kurt Busiek, Richard Donner, Adam Kubert, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 352 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Superman (2006) #650/653, Action Comics (1938) #837/840, #844/846, #851, Action Comics Annual (1987) #11

• L’Uomo d’Acciaio si confronta con il retaggio del suo pesante passato!

• La minaccia dell’unico, vero Brainiac cala sul pianeta Terra!

• Le conseguenze di Crisi Infinita sulla vita di Clark Kent e di Superman!

• Inizia la riproposta integrale delle avventure scritte da Geoff Johns insieme a Kurt Busiek e al grande Richard Donner!

DC OMNIBUS – BATMAN: METAL

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Marc Andreyko, Aaron Lopresti, AA.VV.

Marzo 2021 • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 896 pp., col. • Euro 79,00

Contiene: Death of Hawkman (2016) #1/6, Dark Days: The Forge (2017) #1, Dark Days: The Casting (2017) #1, Dark Nights: Metal (2017) #1/6, Teen Titans (2016) #12, Nightwing (2016) #29, Batman: The Red Death (2017) #1, Batman: The Murder Machine (2017) #1, Batman: The Dawnbreaker (2017) #1, Batman: The Drowned (2017) #1, Suicide Squad (2016) #26, Green Arrow (2016) #32, Batman: The Merciless (2017) #1, Flash (2016) #33, Batman: The Devastator (2018) 1, Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) #32, Justice League (2016) 32/33, Batman: Lost (2018) 1, The Batman Who Laughs (2018) 1, Hawkman: Found (2018) #1, Dark Knights Rising: The Wild Hunt (2018) #1

• Dietro gli ultimi bastioni del Multiverso DC giace una dimensione da incubo in cui minacce inenerrabili, personificazioni delle peggiori paure dell’animo umano, tramano per invadere la nostra realtà…

• Questo male assoluto, antico come il tempo, al comando di un terribile demone e dei suoi lacché, si prepara a soggiogare la realtà tramite l’involontario aiuto di… Batman!

• L’evento DC più esagerato e potente degli ultimi anni!

• Un volume di grandi dimensioni che raccoglie ogni singolo episodio collegato alla saga!

MULTIVERSITY

Autori: Grant Morrison, Ivan Reis, Frank Quitely, Jim Lee, AA.VV.

Febbraio 2021 • 18,3×27,7, C., 464 pp., col. • Euro 42,00

Contiene: Multiversity (2014) #1, Multiversity: The Society of Super-Heroes: Conquerors of the Counter-World (2014) #1, Multiversity: The Just (2014) #1, Multiversity: Pax Americana (2015) #1, Multiversity:

Thunderworld Adventures (2015) #1, Multiversity Guidebook (2015) #1, Multiversity: Mastermen (2015) #1, Multiversity: Ultra Comics (2015) #1, Multiversity (2014) #2, Multiversity: The Deluxe Edition

• Esiste un fumetto che sta infettando tutti e 52 gli universi paralleli del Multiverso DC!

• È un fumetto maledetto, che ha già corrotto i supereroi di Terre simili a quella che conosciamo.

• Quel fumetto è Multiversity, e la voce nella vostra testa è il suo veicolo!

• Un capolavoro multidimensionale ed epico partorito dal genio di Grant Morrison e disegnato da artisti eccezionali!

JIMMY OLSEN: CHI HA UCCISO JIMMY OLSEN?

Autori: Matt Fraction, Steve Lieber

Febbraio 2021 • 17×26, B., 328 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Superman’s Pal Jimmy Olsen (2019) #1/12, Superman: Leviathan Rising Special (2019) #1

• C’è sola una persona che può salvare Metropolis: lavora al Daily Planet e il suo nome è… Jimmy Olsen?!

• Matt Fraction e Steve Lieber firmano la maxi-serie più folle che leggerete quest’anno!

• Un omaggio alla storico, omonimo fumetto della Silver Age!

• Attenzione: contiene Jimmy Olsen, leggere con prudenza!

DC CLASSIC: BATGIRL VOL. 2

Autori: Frank Robbins, Elliot S. Maggin, Don Heck, Curt Swan, AA.VV.

Giugno 2021 • 17×26, C. con sovraccoperta, 376 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Detective Comics (1937) #422/424, Batman Family (1975) #1, #3/7, #9/20

• Tornano le storie di Batgirl pubblicate negli anni 70…

• …e stavolta Babs avrà un compagno di avventure: Robin!

• Un volume imperdibile disegnato da leggende del fumetto come Don Heck e Curt Swan!

• Scoprite insieme a noi le prime schermaglie tra Dick Grayson e Barbara Gordon!

DAPHNE BYRNE: LA PRESCELTA

Autori: Laura Marks, Kelley Jones

Marzo 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Daphne Byrne (2020) #1/6

• Una nuova, affascinante storia della linea horror Hill House Comics!

• Nello splendore barocco della New York del XIX Secolo, la quattordicenne Daphne brucia di rabbia per la morte del padre…

• E mentre la ragazza lotta per salvare la madre da persone senza scrupoli che vogliono plagiarla, dentro di lei succede qualcosa…

• Dalla sceneggiatrice televisiva Laura Marks (Ray Donovan, The Expanse) e dal maestro dell’atmosfera Kelley Jones (Batman Red Rain)!

SANDMAN VOL. 11: NOTTI ETERNE

Autori: Neil Gaiman, Milo Manara, Glenn Fabry, Frank Quitely, AA.VV.

Marzo 2021 • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Sandman: Endless Nights

• Una fantastica raccolta di storie dedicata agli Eterni!

• Alcuni dei più grandi fumettisti contemporanei affiancano Neil Gaiman per regalarci sette racconti autoconclusivi.

• Qual è il sapore del Desiderio? Perché Morte si trova a Venezia?

• Cos’è successo alla piccola Delirio? E qual è il legame fra gli Eterni e la distruzione di Krypton?

SANDMAN LIBRARY VOL. 12: CACCIATORI DI SOGNI – ROMANZI

Autori: Neil Gaiman, Yoshitaka Amano

Marzo 2021 • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Sandman: The Dream Hunters (1999)

• Un’altra avventura del Re dei Sogni firmata da Neil Gaiman!

• L’elegante prosa del premiato scrittore britannico si unisce alle splendide illustrazioni di Yoshitaka Amano per una storia di Sogno ambientata in Giappone!

• Cosa lega un placido monaco e una scaltra volpe? E chi trama nell’ombra per ostacolare il loro amore?

• Sandman e i personaggi del suo variopinto universo come non li avete mai visti!

LUCIFER VOL. 3: LA CACCIA SELVAGGIA

Autori: Dan Watters, Max Fiumara, Fernando Blanco, Sebastian Fiumara

Febbraio 2021 • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Lucifer (2018) #14/19

• Lucifer vuole finalmente una vita tranquilla e si stabilisce nel villaggio di Haybury, nello Yorkshire.

• I suoi piani vengono mandati a monte dall’arrivo di un celebre mago di strada: John Constantine, Hellblazer!

• È il preludio alla sfida più grande mai affrontata da Lucifer, la Caccia Selvaggia.

• Il Principe degli Inferi si troverà di fronte a un avversario da non sottovalutare: Odino in persona!

FABLES VOL. 1: FIABE IN ESILIO

Autori: Bill Willingham, Lan Medina

Febbraio 2021 • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Fables (2002) #1/5, Fables: Legends in Exile, Peter & Max: A Fables Novel

• Una nuova edizione per la pluripremiata serie Fables di Bill Willingham!

• La malvagia creatura nota come l’Avversario ha conquistato il mondo delle fiabe, costringendo i suoi abitanti all’esilio.

• Sarà possibile per loro costruirsi una nuova vita a New York?

• Una versione rimodernata di fiabe e leggende che regala interessanti riflessioni politiche e sociali!

DMZ VOL. 1: SUL POSTO

Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli

Marzo 2021 • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: DMZ #1/5

• Anni dopo l’inizio della moderna guerra civile, l’America è ancora dilaniata!

• Il giovane fotografo Matty Roth viene catapultato nella peggior zona di guerra… l’isola di Manhattan!

• Inizia così un viaggio allucinante in un’area demilitarizzata e abbandonata dalle istituzioni, dove nessun giornalista mette piede da anni.

• Torna in una nuova edizione il capolavoro di Brian Wood e Riccardo Burchielli che diverrà presto una serie TV con Rosario Dawson!

