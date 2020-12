Il Giappone in questo periodo dell’anno entra molto nel mood festivo e si può vedere ogni sorta di lucine e luminarie che brillano nelle notti invernali.

Non si troveranno case addobbate come quelle americane, ma si trovano bellissime esposizioni in luoghi pubblici come i centri commerciali o anche parchi famosi come il Kurihama Flower Park nella città di Yokosuka nella prefettura di Kanagawa.

Questo parco è davvero molto bello di giorno, ma lo diventa ancora di più la sera ora che ospita la Winter Illumination Celebration 2020, in cui i visitatori possono vedere incantevoli giochi di luce nelle sue sezioni Cosmos Plaza e Adventure Land.

Nonostante i fiori del Cosmos che circondano La Winter Illumination siano molto belli, la cosa che attira di più gli sguardi dei visitatori è il Godzilla illuminato per le festività natalizie!

Ma cosa ci fa un Godzilla in un parco a tema natalizio?

Di sicuro il re dei mostri non è in questo parco, a un’ora da Tokyo, per distruggere e portare disperazione, anzi è lì per divertire gli appassionati di Kaiju e anche i bambini, infatti su questa statua alta nove metri c’è uno scivolo su tutta la coda da dove scendono i cavalieri!

Ma perché proprio Yokosuka? Semplice! Perché nel film originale del 1954, dopo che Godzilla emerge dal mare il primo posto in cui mette piede è la costa di Yokosuka. Quindi, mentre Godzilla può essere tecnicamente registrato come residente a Tokyo, la sua vita in Giappone è iniziata in realtà nella prefettura di Kanagawa.

La Winter Illumination Celebration 2020 del Kurihama Flower Park si terrà fino al 27 dicembre e anche se Godzilla non è lì per controllare chi fa il cattivo e chi si è comportato bene come fa Babbo Natale, se ti trovi in Giappone e ti va di fare un salto al Kurihama, ti consiglio di comportarti bene con lui!

