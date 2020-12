La grande guerra di My Hero Academia tra l’esercito di Pro Heroes e l’Unione dei Villain continua a riservare sorprese davvero inaspettate. Se non altro, questo arco di My Hero Academia verrà ricordato per aver ampliato la nostra conoscenza dei vari personaggi dell’Unione dei Villain, che hanno quasi completamente rubato la scena agli eroi! Sulla scia della grande rivelazione di Dabi, che dice di essere il figlio dell’eroe numero 1 Endeavour, arriva una rivelazione drammatica e scioccante che riguarda il ladro dell’Unione dei Villain, Mr. Compress, il quale è molto più di quello che sembra! A quanto pare, Mr. Compress non è altro che un criminale reale!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Quanto segue contiene spoiler sul capitoloo 294 di My Hero Academia!

Mr. Compress compie l’ultimo sacrificio per dare alla sua squadra la possibilità di uscire dalla guerra e combattere in seguito. L’Unione dei Villain pensava di avere la vittoria in pugno, poiché il gruppo è riuscito a cavalcare la schiena del suo grande mostro, Gigantomachia, fino al salvataggio del loro leader, Tomura Shigaraki. La rivelazione di Dabi ha scosso gli Eroi al punto di consentire all’Unione dei Villain di sfruttare il loro vantaggio; fortunatamente, gli eroi si sono potuti salvare quando Best Jeanist è arrivato sulla scena per intrappolare i cattivi in ​​un’intricata rete di fili.

La squadra di riserva della Classe 1-A ha sedato Gigantomachia, e lo sforzo della bestia di lottare contro la rete di fili di Jeanist ha finalmente reso il farmaco efficace. Con Gigantomachia fuori gioco, però, l’Unione dei Villain sembra tutt’altro che fuori combattimento. Questo finché Compress decide che il viaggio dei suoi amici non può finire qui. L’Unicità di Compress gli consente di comprimere oggetti (animati o inanimati che siano) in piccoli oggetti simili al marmo. Quando il cattivo rivolge il suo potere su se stesso, funziona in un modo fatalmente efficace che riesce a sfuggire alla trappola di Jeanist.

Sapendo che non gli resta molto tempo, Mr. Compress decide di usare i suoi ultimi momenti per mostrare il suo volto senza maschera, rivelando così di essere Atsuhiro Sako, il pronipote di Oji Harima, il Re dei Banditi!

Il Re dei Banditi (alias Oji Harima) è apparso per la prima volta nel capitolo 171 di My Hero Academia, dove abbiamo appreso di lui attraverso Gentle Criminal durante un video blog sui grandi eroi e i cattivi della storia. Harima era un maestro ladro che rubava ricchezze agli eroi per restituirle ai civili. La sua reputazione lo mette al livello di All For One e Destro, anche se in realtà sapevamo poco del Re dei Banditi in termini di potere o identità strane… fino ad ora. Nel suo monologo interiore, Compress ricorda la missione del suo bisnonno:

“Ascolta, Atsuhiro. Il nostro lignaggio familiare… è tutto incentrato sullo smaqscherare le ingiustizie. Questo sangue giusto scorre nelle nostre vene“.

