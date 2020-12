Il prossimo film di Mortal Kombat ha finalmente una nuova data di uscita.

I canali web ufficiali della trasposizione live action della celebre serie di videogiochi hanno infatti annunciato che il film, inizialmente previsto per il 15 Gennaio 2021, uscirà il 16 Aprile 2021 nei cinema americani e in streaming su HBO Max in esclusiva.

Per quanto riguarda il trailer, invece, il produttore Todd Garner ha dichiarato che arriverà l’anno prossimo.

Di seguito il poster con la data di uscita aggiornata:

Mortal Kombat, i dettagli

Prodotta da Todd Garner e James Wan (The Conjuring, Aquaman), il reboot cinematografico di Mortal Kombat è diretto dall’esordiente Simon McQuoid su soggetto di Greg Russo e Oren Uziel e sceneggiatura di Russo e Dave Callaham.

Il cast include Ludi Lin (Liu Kang), Joe Taslim (Bi-Han / Sub-Zero), Tadanobu Asano (Raiden), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Briggs), Josh Lawson (Kano), Chin Han (Shang Tsung), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion), Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena) ed Elissa Cadwell (Nitara).

Mortal Kombat, gli adattamenti precedenti

La serie di videogame ha debuttato nei cinema 25 anni fa, il 18 Agosto 1995 negli USA e il 10 Novembre dello stesso anno in Italia, con il film omonimo di Paul W. S. Anderson (Resident Evil, Monster Hunter).

A seguito del successo della pellicola, due anni dopo arriva nei cinema Mortal Kombat Distruzione Totale di John R. Leonetti; il sequel non ottiene lo stesso successo del predecessore così che un terzo film inizialmente previsto viene cancellato.

La saga ha ispirato anche fumetti (visti in Italia per Edizioni Star Comics), romanzi, serie tv — sia animate sia live action, cortometraggi e film animati.

Per quanto riguarda i videogiochi, il 17 Novembre 2020 è uscito Mortal Kombat 11 Ultimate:

Vesti i panni dei protettori del regno della terra nelle due storie del gioco acclamate dalla critica e parti per una missione a spasso nel tempo per fermare kronika e riscrivere la storia. Amicizie verranno messe alla prova e nasceranno nuove alleanze mk11 Ultimate contiene tutti e 37 i personaggi, incluse le nuove aggiunte Rain, mileena e Rambo.

Acquista MK 11 Ultimate per PlayStation 4