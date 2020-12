Emergono online le prime immagini tutte dedicate all’episodio finale, il numero 25 (se consideriamo il progressivo delle precedenti stagioni si riferisce al 85°), della quarta stagione animata di Haikyu!!, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2020 ed intitolata Haikyu!! To The Top.

Si conclude la quarta stagione di Haikyu!!

La serie, tornata per la seconda parte il 2 ottobre e prodo, si accinge quindi a concludersi questo venerdì 18 dicembre e al momento ancora non sappiamo se sarà immediatamente annunciata una quinta.

La quarta stagione ha visto Shoyo Hinata e il resto della Karasuno affrontare una delle loro sfide più dure all’interno del torneo nazionale primaverile: la partita contro la Inarizaki.

La partita si è conclusa nel precedente episodio e il finale di serie ne narrerà le conseguenze con uno sguardo al futuro che ci auguriamo possa arrivare molto presto, soprattutto per coloro i quali non seguono il manga concluso quest’anno.

L’episodio finale si intitola “La Terra Promessa” e in calce all’articolo possiamo guardare le prime immagini.

Dove guardare l’anime in Italia e dettagli

In Italia gli OVA e la prima parte della quarta stagione di Haikyu!! sono disponibili in streaming gratuito sul sito di Paramount Network e Yamato Video.

L’anime è una produzione Dentsu, Mainichi Broadcasting System, Movic, Sony Music Entertainment, TOHO Animation e Shueisha.

Le animazioni sono realizzate da Production I.G (Psycho Pass) per la regia di Masako Satou (Welcome to the Ballroom).

Una sinossi dell’anime

“I preliminari della Prefettura di Miyagi per le qualifiche al torneo nazionale primaverile di pallavolo interscolastico: il club di pallavolo della Karasuno avanza, sconfiggendo l’Accademia Shiratorizawa in una dura battaglia, per partecipare al tanto rincorso torneo nazionale di pallavolo. Mentre la Karasuno si sta preparando per gli imminenti tornei nazionali di pallavolo, giunge improvvisamente per Kageyama la richiesta di partecipazione agli allenamenti con i giocatori più preparati di tutto il Giappone. In più, Tsukishima è stato selezionato negli allenamenti come componente dei giocatori del primo anno della Prefettura di Miyagi. Hinata comincia a sentire la frustrazione per la differenza rispetto ai suoi compagni di squadra, pertanto inizia a presentarsi improvvisamente, seppur non invitato, agli allenamenti di Tsukishima…!? Nel corso della fase di avvicinamento al torneo nazionale, Hinata, Kageyama e la squadra della Karasuno al completo affronterà sempre più battaglie!!”

Haikyu!! L’Asso del Volley

Haikyu!! L’asso del Volley è un manga shonen-spokon scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2020. Il manga in Giappone ha collezionato 402 capitoli totali, 45 volumetti e ispirato quattro stagioni animate complete prodotte da Production I.G.

Le prime tre serie animate, tratte dal manga di Haruichi Furudate edito da Edizioni Star Comics in Italia, sono trasmesse da Man-Ga e su Netlix (le prime due). La quarta stagione, intitolata Haikyu!! To The Top, ha esordito il 10 gennaio 2020 e al momento conta 24 episodi trasmessi.

In Italia il manga originale è edito nel nostro Paese da Edizioni Star Comics con 38 volumi disponibili.

Acquistate ORA “Haikyu!! L’Asso del Volley 38” – Edizioni Star Comics