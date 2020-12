Dungeons and Dragons ha un nuovo membro del cast, niente meno che lo Steve Trevor di Wonder Woman! Come svela il The Hollywood Reporter infatti, Chris pine si è recentemente unito al cast del film Paramount e Hasbro, col ruolo di protagonista.

Il film sarà diretto e scritto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, meglio conosciuto per aver diretto Game Night e scritto Spider-Man: Homecoming. Ancora nessun dettaglio però circa la trama della pellicola.

Il marchio sta crescendo enormemente, anche a causa della pandemia causata dal COVID-19: in molti hanno ripiegato sul gioco di ruolo per intrattenersi, soprattutto grazie all’ausilio della videochiamata.

La vendita dei prodotti collegati al marchio è aumentata del 20% e il fantasy sta cominciando a riprendere piede prepotentemente, anche grazie a serie tv come The Witcher (Netflix) e la prossima dedicata a Il Signore degli Anelli, originale Amazon.

Dungeons and Dragons, la serie

Hasbro starebbe lavorando anche ad un progetto per il piccolo schermo, come confermato dal CEO Brian Goldner. Queste le sue parole:

Hasbro sta studiando un paio di approcci diversi, perché c’è veramente tanto materiale in Dungeons & Dragons per poter realizzare una serie tv live-action. C’è un interesse molto forte verso il progetto, si è parlato anche delle varie emittenti e dei vari servizi streaming interessati alla serie.

Nel frattempo, gli appassionati possono acquistare un libro di cucina dedicato al gioco di ruolo più famoso: Heroes ‘Feast: The Official Dungeons & Dragons Cookbook, ricettario contenente 80 piatti ispirati alla cultura e ai personaggi presenti.

Il nuovo libro di cucina è scritto da Kyle Newman, Jon Peterson e Michael Witner, il team dietro Dungeons & Dragons: Art & Arcana, e contiene un mix di snack, primi piatti, dessert e bevande che possono essere apprezzati dai fan di D&D e non allo stesso modo!

Ogni ricettai illustra i contesti del piatto, spiegando la nascita e, in molti casi, gli effetti benefici dei suoi ingredienti; stessa cosa che avviene anche con le bevande, con curiosità e aneddoti su come la bevanda ha preso il nome.

I fan possono utilizzare le ricette per saperne di più sulle culture presenti nei vari universi delle campagne che Dungeons and Dragons propone, oppure semplicemente possono usarli come cibo durante le sessioni di gioco.

