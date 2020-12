Su Twitter (via CBR), l’attore Jared Padalecki ha pubblicato il primo trailer per Walker, il reboot della storica serie con Chuck Norris, che andrà in onda su The CW.

It's been a long road to get here, but it has my entire heart. I hope you join us on January 21st for the premier of @thecwwalker. #SPNFamily meet the #WalkerFamily pic.twitter.com/1QbOYH5ikX — Jared Padalecki (@jarpad) December 14, 2020

Walker Texas Ranger – il reboot

WALKER, rivisitazione della lunga serie Walker, Texas Ranger, vede Jared Padalecki (“Supernatural “) nel ruolo di Cordell Walker, un vedovo e padre di due figli con il suo codice morale, che torna a casa ad Austin dopo essere stato sotto copertura per due anni, scoprendo che c’è molto più da fare nel suo paese. Tenterà di ricongiungersi con il creativo e riflessivo figlio (Kale Culley, “Me, Myself and I”) e la sua testarda e un po’ ribelle figlia adolescente (Violet Brinson, “Sharp Objects”), scontrandosi con la sua famiglia – il fratello (Keegan Allen, “Pretty Little Liars”) cresciuto durante l’assenza di Walker, la sua acuta madre (Molly Hagen, “Herman’s Head”) e il suo tradizionale mandriano padre (Mitch Pileggi, “The X-Files”). L’ex collega di Walker è ora il suo Capitano Ranger (Coby Bell, “The Game”). Walker trova un inaspettato obiettivo comune con la sua nuova partner interpretata da Lindsey Morgan (“The 100”), pur diventando sempre più sospettoso sulle circostanze della morte di sua moglie. La serie vede anche la partecipazione di Jeff Pierre nel ruolo di Trey Barnett. WALKER vede come sceneggiatrice e produttrice esecutiva Anna Fricke (“Being Human”, “Valor”), con gli altri produttori esecutivi che sono Dan Lin, Lindsay Liberatore e Jared Padalecki.

La serie originale

La serie con Chuck Norris è andata in onda su CBS dal ’93 al 2001. In Italia è stata trasmessa dalla Mediaset prima su Canale 5, poi su Italia 1 e in replica su Rete 4. Per la serie sono stati realizzati anche due film per televisione e uno spin-off.

