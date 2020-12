ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Procede senza sosta la battaglia di Onigashima all’interno della saga del Paese di Wano e, soprattutto, procede la marcia di avvicinamento al Capitolo 1000 di One Piece, il manga di Eiichiro Oda, previsto per la pubblicazione il 4 gennaio 2021.

Mentre la battaglia avanza sembra che avremo a che fare con un nuovo, ma presumibilmente breve, flashback tutto dedicato al compianto personaggio di Portgas D. Ace.

Un grande vecchio amico

Lo comprendiamo alla conclusione del Capitolo 998 all’interno del quale Yamato, figlia dell’Imperatore Kaido, inizia a parlare proprio di Ace come colui che arrivò a Wano con l’unico scopo, fra l’altro, di uccidere l’odiato padre… e la prima mossa è stata quella di distruggere la statua di un drago.

La statua del drago, uno dei simboli di Kaido poichè può evolversi in tale figura mitologica, era posta all’entrata di Onigashima prima che Ace la distruggesse e ora confinata in un magazzino sperduto.

Il capitolo si conclude con una sorridente Yamato che riporta alla mente Ace ed Eiichiro Oda lo ha rappresentato in forma di silhouette come se il racconto a lui dedicato non fosse ancora concluso.

Non ci resta che attendere il prossimo weekend per scoprire effettivamente se sta per avere inizio una nuova storia mai narrata dedicata al fratello maggiore (d’adozione) di Monkey D. Rufy.

Dove leggere One Piece

Gli eventi descritti sono stati narrati nel Capitolo 998 di One Piece disponibile in Italia per la lettura gratuita, legale e in lingua inglese su MANGA Plus. L’edizione cartacea in Italia è edita da Star Comics.

Se le avete perse, inoltre, qui potete recuperare le anticipazioni di dicembre e inizio gennaio 2021 della serie anime.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 998 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 954 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics