Cominciano a trapelare sempre più dettagli su Black Adam, prossimo film dei Worlds of DC. Come annunciato oggi dal The Hollywood Reporter e confermato dallo stesso Dwayne Johns, Quintessa Swindell entra a far parte del cast del film nei panni di Cyclone.

Maxine Hunkel/Cyclope, personaggio creato da Mark Waid, Alex Ross, Geoff Johns e Dale Eaglesham è la nipote del Red Tornado originale ed un membro della Justice Society of America.

Dopo essere stata rapita e sottoposta ad esperimenti da bambina, Maxine si rende conto da giovane di avere la capacità di manipolare il vento e le onde sonore, abilitano che alla fine la portano nella JSA. Nonostante la sua personalità esplosiva, spesso lotta contro la solitudine e la depressione.

Tra i crediti di Swindell troviamo Trinkets di Netflix, Euphoria della HBO e un film di prossima uscita, Voyagers. Nel cast anche Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) e Sarah Shahi (che dovrebbe interpretare Adrianna Tomaz).

Black Adam, il film

Dopo tanta attesa, il panel del DC FanDome ha tema ci ha portato nuovi dettagli sul film dedicato a Black Adam, nonché il teaser trailer ufficiale per il film. Queste le parole di The Rock all’evento:

Se potessi scegliere un personaggio con cui condividere lo schermo, direi Wonder Woman, ho molto rispetto per lei e credo formerebbe con Black Adam un’accoppiata perfetta. L’altra parte di questa risposta riguarda Superman. Ho sempre pensato sia bello uno scontro con Superman, sono molto simili sul piano della forza. A fine giornata, potrebbero magari diventare amici, o forse no…Black Adam sarà comunque uno spietato custode della giustizia. Come tutti sappiamo, Black Adam è uno dei più potenti supereroi/anti eroi, in qualunque modo si voglia definire Black Adam è uno dei più potenti dell’universo DC, ma come tutti sappiamo, i supereroi devono agire con un po ‘ più di moderazione quando si tratta di combattere i cattivi o chi si mette sulla loro strada. Black Adam però non è un tipo moderato, ciò crea qualcosa di esplosivo quando incontra qualcuno, di pericoloso e, alla fine, molto piacevole, almeno per me.

Al panel si aggiunge poi, a sorpresa, Noah Centineo (Atom Smasher).

Il personaggio ha qualcosa da dimostrare, specialmente in relazione alla sua eredità” le parole di Centineo su Atom Smasher. “Durante il film subisce una trasformazione, perché questa è la sua prima missione. Lo travolge in pieno. Per lui questo è il viaggio per diventare un supereroe.

Confermati poi, nel film, altri membri della JSA come Hawkman, Doctor Fate e Cyclone, oltre appunto ad Atom Smasher. Queste le parole di Johnson a Centineo.

È fantastico vedere Atom Smasher insieme a Black Adam, è una visione straordinaria. Sono così felice che tu sia con noi. Voglio ringraziarti per aver lavorato così duramente in questo che è un progetto che mi sta molto a cuore.

Siete curiosi di vedere finalmente in azione, a molto tempo dall’annuncio, il Black Adam di Dwayne The Rock Johnson? Fatecelo sapere!

