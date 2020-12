Batman: Urban Legends è il titolo della nuova serie mensile dedicata al Cavaliere Oscuro annunciata da DC Comics il 14 Dicembre 2020.

Si tratta di un antologico da 64 pagine formato prestige in cui autori affermati e nuovi talenti promettono di lasciare il proprio segno su Gotham City.

Il primo numero debutterà il 16 Marzo 2021 nelle fumetterie degli Stati Uniti d’America al costo di 7,99 Dollari e godrà di tre copertine: una firmata da Hicham Habchi (standard), una illustrata da David Finch (variant) e una disegnata da Kael Ngu (variant).

Batman: Urban Legends – Batman/Red Hood

La portata principale dei primi sei numeri di Batman: Urban Legends è costituita dal thriller Batman/Red Hood scritto da Chip Zdarsky (Detective Comics #1027, Dark Nights: Death Metal Guidebook #1) e illustrato da Eddy Barrows (Detective Comics, Freedom Fighters, Future State: Robin Eternal).

Il vigilante rinnegato Jason Todd, anche noto come Red Hood, sta investigando una nuova droga letale che sta circolando per le strade di Gotham City; una notte questa indagine cambierà la sua vita per sempre e lo metterà nel mirino di Batman.

Batman: Urban Legends – Grifter

Si prosegue con lo scrittore Matthew Rosenberg e il disegnatore Ryan Benjamin (Future State: Grifters) che riprenderanno le fila del discorso su Cole Cash dalle pagine di Batman #101.

Grifter è ancora a Gotham, sulle tracce delle reali intenzioni della Halo Corporation e si scontrerà ancora una volta con Batman.

Batman: Urban Legends – Harley Quinn

Ambientata prima del lancio della nuova serie regolare di Harley Quinn, grazie alla scrittrice Stephanie Phillips e alla disegnatrice Laura Braga (Future State: The Next Batman) vedremo Harley cercare di sistemare la sua storia complicata con Poison Ivy: prima, però, dovrà trovarla!

Batman: Urban Legends – Outsiders

I numeri 1-3 di Batman: Urban Legends racconteranno infine una storia sugli Outsiders, scritta da Brandon Thomas (Future State: Outsiders) e illustrata da Max Dunbar (Marvel’s Champions, Dungeons and Dragons, Judge Dredd).

In questa storia vedremo la riunione di Black Lightning, Katana e Metamorpho, i quali presto dovranno confrontarsi con l’apparizione di una figura proviente dal passato di Katana.

