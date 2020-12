Il Cavaliere Oscuro (The Dark Knight) è uno dei 25 film che entreranno nel National Film Registry, ovvero che verranno conservati per i loro meriti artistici e culturali nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America.

Il regista Christopher Nolan ha così commentato il riconoscimento tributato al suo film:

Non è soltanto un grande onore per tutti noi che abbiamo lavorato a Il Cavaliere Oscuro, questo è anche un riconoscimento per tutti gli straordinari artisti e scrittori che hanno lavorato alla grandiosa mitologia di Batman nel corso dei decenni.